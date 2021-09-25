الاشتباه في جسم غريب بمحطة قطار كوم حمادة

محافظة البحيرة

شهدت محطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حالة من التوتر، بسبب العثور على جسم غريب اشتبه الأهالي في كونه قنبلة بجوار المحطة، ما تسبب في حالة من الفزع أسفر عن خروج حاولوا الخروج من المحطة على الفور.

بلاغ بالعثور علي قنبلة بمحطة قطار كوم حمادة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جسم غريب اشتبه الأهالي في كونه قنبلة بجوار المحطة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الدفاع المدني وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وتم إخلاء المحطة و فرض كردون أمنى بمحيط المكان، بالفحص تبين أن البلاغ غير صحيح و الجسم الذي تم العثور عليه ليس قنبلة، جار استئناف حركة القطارات مرة أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.