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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يعلن إنشاء الاتحاد النوعي للمسئولية المجتمعية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات مؤتمر "المسؤولية المجتمعية للشباب YSR" في دورته الثانية، والذي يقام تحت رعاية وزارات" الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة، التخطيط"، بحضور بحضور لفيف من قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمبادرات الشباب لخدمة ودعم المشروعات والذي عقد اليوم بمنطقة الصوت والضوء في سفح الأهرامات.


وخلال كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إنشاء الاتحاد النوعي للمسئولية المجتمعية، مؤكداً أن الخدمة المجتمعية نعتمد عليها في كافة أنشطة الوزارة، مشيراً إلي أن الوزارة تسعي إلي تكوين شراكات وتعاون مع الشركات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية والتي تحمل العديد من الأفكار والمفاهيم والمبادرات التي تساعد في تمكين وتطوير مجتمعنا، مطالباً الشباب بضرورة تطوير قدراتهم وهو ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة بشكل مكثف، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب في كل المجالات وتوفير منافذ مختلفة لعرض طاقاتهم ومبادراتهم كقوة بناءة وقيادة ملهمة.


وأوضح "صبحي" أن المسئولية المجتمعية تعتبر عنصرًا أساسيًا لتعزيز الانتماء للوطن في ظل الجمهورية الجديدة وسعيها المستمر لدعم الإبتكارات الشبابية حيث عملت المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية علي تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان في إحداث تغييرات كبيرة علي الأرض والسعي لتأهيل واستثمار الشباب بهدف خلق كوادر من النشء والشباب على قدر عالٍ من المسؤولية.


يشارك في المؤتمر أكثر من ثلاثين متحدث من دول الخليج العربي ومصر ومتحدثين دوليين من صفوة رجال الأعمال البارزين.

 

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، منال جمال مدير عام الادارة العامة لتدريب الشباب، رضا صالح مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والخارجية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المسؤولية المجتمعية للشباب YSR الأهرامات

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