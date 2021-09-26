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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب .. ونواب: القرار يعتبر تفعيل لقانون الضريبة على القيمة المضافة ..ويأتى فى إطار ضم الاقتصاد غير الرسمى

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

نائب: آن الأوان لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز
برلمانية: دفع البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب تطبيق لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
برلمانى:خضوع أرباح البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب يعظم من إيرادات الدولة


 أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن طلب مصلحة الضرائب من أفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى ، يعتبر تفعيل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وأشاروا إلى أن خضوع أرباح البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب يعظم من إيرادات الدولة ، كما أنه يأتى فى إطار ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى فى ظل نظام الرقمنة الذى لا يعتمد على الوثائق.

فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن طلب مصلحة الضرائب من أفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى ، يعتبر تطبيقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لكل من يتعدى مبيعاته أكثر من 500 ألف جنيه.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه آن الأوان للدولة المصرية ان تحصل على حقوقها من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز فى ظل تهربهم من دفع الضرائب خلال الفترة الماضية وتحقيقهم لأرباح طائلة.

وقالت النائبة مرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن طلب مصلحة الضرائب من أفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى ، يعتبر تفعيل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من ضمن مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد المحاسبة على التجارة الإلكترونية ، مؤكدة أى خدمات يقدمها البلوجرز واليوتيوبرز يجب أن تدفع لها ضرائب لكل من يتعدى دخله 500 ألف جنيه.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن ضريبة القيمة المضافة  تستحق لكل من يتعدى دخله 500 ألف جنيه.

وتابعت: لن تكون هناك أى صعوبات فى تطبيق قانون الضريبة المضافة على البلوجرز واليوتيوبرز لأنه من السهل أن يتم دفع الضرائب المستحقة عليهم من خلال الفاتورة الإلكترونية.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار وزارة المالية بشأن خضوع أرباح البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب يأتى فى إطار تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، والذى يخضع أى مشروع يدر أرباح تصل إلى 600 ألف جنيه للضرائب.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان هناك من يقوم بالتسجيل فى مصلحة الضرائب ، وهناك من يقوم بالتهرب من الضرائب.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن خضوع أرباح البلوجرز واليوتيوبرز للضرائب يعظم من إيرادات الدولة ، كما أنه يأتى فى إطار ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى فى ظل نظام الرقمنة الذى لا يعتمد على الوثائق.

وكانت قد طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداته 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

ووفقا لبيان مصلحة الضرائب، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

ووفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليه التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل ، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أو الخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.

مصلحة الضرائب البلوجرز اليوتيوبرز قانون الإجراءات الضريبية الموحد ملف ضريبي

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