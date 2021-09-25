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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الانتباذ البطاني الرحمي.. علامة "شائعة" يجب الانتباه لها أثناء السير والرياضة

سطان الرحم
سطان الرحم

أعراض الانتباذ البطاني الرحمي هي حالة تبدأ فيها الأنسجة المشابهة لبطانة الرحم بالنمو في أماكن أخرى، مثل المبايض وقناتي فالوب، لا يوجد علاج حاليًا الانتباذ البطاني الرحمي ، ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.
 

قد يكون من الصعب تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي لأن الأعراض يمكن أن تختلف بشكل كبير ، والعديد من الحالات الأخرى يمكن أن تسبب أعراضًا مشابهة. ومع ذلك ، قد تلاحظ علامة على الحالة أثناء ممارسة الرياضة .

يمكن أن يؤثر الانتباذ البطاني الرحمي على النساء في أي عمر، وهو حالة طويلة الأمد ،قد تشعري بألم في ساقك ، والذي يمكن أن يصبح أسوأ مع ممارسة الرياضة ، إذا كنت تعاني من هذه الحالة.

"ألم الساق الانتباذ البطاني الرحمي يشبه الإحساس بالخفقان أو الطعن. قد يزداد الأمر سوءًا عند المشي أو ممارسة الرياضة "، كما يقول موقع WebMD.

ثل العرض الأساسي الانتباذ البطاني الرحمي في ألم الحوض ، والذي غالبًا ما يرتبط بفترات الحيض.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يعانون من التقلصات خلال فتراتهم ، فإن الأشخاص المصابين بالانتباذ البطاني الرحمي يميلون إلى الشعور بألم أكثر من المعتاد ، والذي يمكن أن يزداد بمرور الوقت.

قد يعاني الناس أيضًا من فترات طمث غزيرة أو نزيفًا بين الدورات.

يمكن أن يسبب الانتباذ البطاني الرحمي ألمًا يكون شديدًا في بعض الأحيان ، خاصةً أثناء فترات الدورة الشهرية.

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أعراض قد تشير إلى الانتباذ البطاني الرحمي

 

ظهرت على الشخص علامات وأعراض قد تشير إلى الانتباذ البطاني الرحمي ، فعليه التحدث إلى الطبيب.

ومع ذلك ، فإن الألم ليس دائمًا مؤشرًا موثوقًا على الاضطراب. قد يصاب بعض الأشخاص بالانتباذ البطاني الرحمي المتقدم مع ألم بسيط أو بدون ألم.

قد تتطور مشاكل الخصوبة أيضًا نتيجة لهذه الحالة ما يقرب من ثلث إلى نصف النساء المصابات بـ الانتباذ البطاني الرحمي يجدن صعوبة في الحمل.

حسن علامات وأعراض الانتباذ البطاني الرحمي مؤقتًا مع الحمل وقد تختفي تمامًا مع انقطاع الطمث ، إلا إذا كنتِ تتناولين الإستروجين.

 

السبب الدقيق الانتباذ البطاني الرحمي

السبب الدقيق الانتباذ البطاني الرحمي غير مؤكد ، ولكن هناك عدة تفسيرات محتملة أحدهما هو أنه بعد الجراحة ، مثل استئصال الرحم أو القسم C ، قد تلتصق خلايا بطانة الرحم بشق جراحي آخر ، أن مشكلة في الجهاز المناعي قد تجعل الجسم غير قادر على التعرف على الأنسجة الشبيهة ببطانة الرحم التي تنمو خارج الرحم وتدميرها.

تشمل علاجات الانتباذ البطاني الرحمي مسكنات الألم وأدوية الهرمونات والجراحة لإزالة نسيج بطانة الرحم.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون التشخيص بطيئًا في بعض الأحيان.

حالة الانتباذ البطاني الرحمي في المملكة المتحدة: "قد يستغرق تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي بعض الوقت. تتشابه أعراض الانتباذ البطاني الرحمي مع الحالات الشائعة الأخرى. من المهم مشاركة أكبر قدر ممكن من المعلومات مع طبيبك ".

الطريقة الوحيدة الحاسمة لتشخيص الانتباذ البطاني الرحمي هي عن طريق تنظير البطن وهي عملية يتم فيها إدخال كاميرا في الحوض عن طريق قطع صغير بالقرب من السرة.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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