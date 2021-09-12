نشرة المرأة| توقعات الأبراج ونصيحة لمواليد اليوم.. علاج جديد للخرف.. أعراض سرطان الثدى وتأثيره على بطانة الرحم والخصوبة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي..

تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 12/9/2021 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح لمواليد اليوم 12 سبتمبر أن الأجواء الفلكية سوف تتبدل تتبدل وذلك من خلال انتقال القمر الى برج القوس ليشكل مربعا فلكيا ناريا مع الشمس من العذراء ما يعني اجواء اكثر من رائعة سترافق كل من مواليد الحمل الاسد والقوس.

إن تعزيز الأدمغة بالأكسجين الإضافي يمكن أن يؤخر أو حتى يعكس تأثير الخرف، خمسة علاجات أكسجين لمدة 90 دقيقة في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر تحسنت ذاكرة ستة متقاعدين في تجربة صغيرة.

صرحت الجمعية الخيرية لسرطان الثدي في المملكة المتحدة بأن سرطان الثدي هو السرطان "الأكثر شيوعًا" في المملكة المتحدة ، حيث يتم تأكيد أكثر من 150 حالة جديدة كل يوم. علاوة على ذلك ، فإن المرأة المولودة بعد عام 1960 وتعيش في المملكة المتحدة لديها فرصة واحدة من كل سبعة لتطور المرض في أنسجة ثديها.

أوضحت الجمعية الأمريكية للطب التناسلي أن الانتباذ البطاني الرحمي يحدث عندما توجد الأنسجة التي عادة ما تبطن الرحم في مكان آخر من الجسم، قد ينمو هذا النسيج خارج الرحم والمبيضين وقناتي فالوب وحتى على المثانة أو الأمعاء في غير مكانه بشكل غير لائق ، يمكن أن يبدأ النسيج الذي لا يمكن طرده من الجسم بالتندب.

طريقة عمل عصير detox، إزالة السموم أمر حيوي للبقاء بصحة جيدة تسد السموم نظامنا وتتداخل مع الأداء السليم للأعضاء. التخلص من السموم ضروري لمنع الخمول والأرق والسمنة ومرض السكري وآلام الظهر واضطرابات الجهاز الهضمي. لا تضمن إزالة السموم التدفق المناسب للطاقة فحسب ، بل تعزز أيضًا جهاز المناعة لدينا وتمنع الأمراض المزمنة.