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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

50 % من النساء المصابات بـ الانتباذ البطاني الرحمي يعانين من العقم

بطانة الرحم ومدى
بطانة الرحم ومدى تأثيرها على الخصوبة

كشفت الجمعية الأمريكية للطب التناسلي، أن الانتباذ البطاني الرحمي يحدث عندما توجد الأنسجة التي عادة ما تبطن الرحم في مكان آخر من الجسم، قد ينمو هذا النسيج خارج الرحم والمبيضين وقناتي فالوب وحتى على المثانة أو الأمعاء في غير مكانه بشكل غير لائق ، يمكن أن يبدأ النسيج الذي لا يمكن طرده من الجسم بالتندب.

 

يمكن أن يؤدي التندب إلى آلام في الحوض أو البطن، خاصة أثناء الحيض أو الجماع.

فى حين أن بعض النساء لا يعانين من أي أعراض ، فإن الحالة يمكن أن تسبب صعوبة في الحمل.

ما يصل إلى 50 في المائة من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي قد يعانين من العقم.

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مشاكل بطانة الرحم  


يمكن أن يؤدي الانتباذ البطاني الرحمي إلى عدد من المشكلات بما في ذلك:

تشريح الحوض
التصاقات
قناتا فالوب متندبتان
التهاب هياكل الحوض
تغير أداء الجهاز المناعي
التغيرات في البيئة الهرمونية للبيض
إعاقة زرع الحمل
جودة البيض المتغيرة

 

تم تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي بعد إجراء جراحي يعرف باسم تنظير البطن.

من هناك ، يمكن تسجيل الانتباذ البطاني الرحمي من 1 إلى 4 ، اعتمادًا على شدة الحالة.

المرحلة الأولى هي عندما يحدث ضرر "ضئيل" بسبب الانتباذ البطاني الرحمي ، حتى المرحلة الرابعة ، والتي توصف بأنها "شديدة".

تصف المرحلة الرابعة من الانتباذ البطاني الرحمي تندبًا كبيرًا ، وانسداد قناة فالوب ، وتلف المبايض تواجه النساء اللواتي يقعن في المرحلة الرابعة من الانتباذ البطاني الرحمي أكثر صعوبة في الحمل وعادة ما يحتاجن إلى علاج خصوبة متقدم بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحمل ، قد يكون العلاج الطبي خيارًا و NHS قال: "جراحة لإزالة بقع واضحة على الأنسجة بطانة الرحم يمكن في بعض الأحيان مساعدة [لتحسين الخصوبة] ولكن ليس هناك ضمان هذا سوف تساعدك على الحصول على الحوامل".

يمكن أن يكون الإخصاب في المختبر (IVF) خيارًا ، حيث تتم إزالة البويضة من المبيض وتخصيبها بالحيوانات المنوية في المختبر تُعاد البويضة الملقحة - المعروفة بالجنين - إلى رحم المرأة لتنمو وتتطور.

لدى NICE (المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية) توصيات لأولئك الذين يجب أن يحصلوا على علاج أطفال الأنابيب وهذا يشمل النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 43 عامًا ، واللاتي حاولن الحمل من خلال ممارسة الجنس بانتظام دون وقاية خلال العامين الماضيين.

ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن من يمكنه الحصول على أطفال الأنابيب الممول من NHS في إنجلترا يتم اتخاذه من قبل مجموعات التكليف السريرية المحلية (CCGs)، وقد تكون معاييرهم أكثر صرامة من تلك التي أوصت بها NICE."

تختلف تكاليف العيادة الخاصة، ولكن قد تصل تكلفة دورة العلاج الواحدة إلى 5000 جنيه إسترليني أو أكثر إذا كنت تعانين من مشاكل في الخصوبة ، فتحدثي إلى طبيبك لمناقشة الخيارات المتاحة أمامك قد يطرح الطبيب اقتراحات حول كيفية تحسين فرصك في إنجاب طفل.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس . 

البطاني الرحمي الرحم الحيض الإخصاب خارج الرحم

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