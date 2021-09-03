علاج تليف الرحم بالأعشاب ... تعرفي على الطريقة المجربة والناجحة بدون ألم

تبحث الكثير من النساء عن طرق علاج تليف الرحم بالأعشاب فهى من أشهر الطرق المستخدمة فى علاج هذه المشكلة وتعرف بفاعليتها.

وتصنف طرق علاج تليف الرحم بالأعشاب بأنها من أكثر الطرق التي ترغب النساء في تجربتها عند الإصابة بالأورام الليفية في الرحم.

ويعد علاج تليف الرحم بالأعشاب من أكثر الوسائل الفعالة في علاج هذه المشكلة لدى النساء دون آثار جانبية خطيرة كما أن معظمها تم الاعتماد عليه وتجربته على مدار آلاف السنين الماضية .

نكشف لكم فى هذا التقرير كيفية علاج تليف الرحم بالأعشاب وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthline”

في كثير من الحالات ، تتقلص الأورام الليفية من تلقاء نفسها خاصة بعد انقطاع الطمث وقد لا تحتاج إلى علاج ما لم تزعجك الأعراض وسيوصي طبيبك بأفضل خطة علاج

قد تساعد الرعاية المنزلية والتغييرات في النظام الغذائي والعلاجات الطبيعية في علاج الأورام الليفية وتخفيف الأعراض، وتعد التغييرات في نمط الحياة مهمة أيضًا في الوقاية من الأورام الليفية.

قد تساعد هذه العلاجات الطبيعية أعراض الورم الليفي وقد لا تساعد ، لأن الراحة تعتمد على مدى شدة الأعراض وكيفية تقدم الأورام الليفية لديك ويجب عليك التحدث مع طبيبك قبل تجربة أي من هذه الخيارات لأنها تتفاعل مع بعض الأدوية .

الطب الصيني التقليدي

وفي الطب الصيني التقليدي تم علاج تليف الرحم بالأعشاب وكان ذو فاعلية واضحة فى إبطاء نمو الورم الليفي وتقليل الأعراض وإحدى التركيبة العشبية تسمى Guizhi fuling أو Gui Zhi Fu Ling Tang، وتحتوي هذه التركيبة على العديد من الأعشاب التي تعمل على تقليص الأورام الليفية الرحمية، وتوازن مستويات الهرمونات ، وتحافظ على صحة الرحم:

رامولوس سينامومي

بوريا

السائل المنوي بيرسيكا

موتان القشرة

شاي أخضر

تعمل مادة البيوفلافونويد الموجودة في الشاي الأخضر والذي يسمى EGCG في تقليل حجم وعدد الأورام الليفية، وقد يكون هذا بسبب قدرته على تقليل الالتهاب وإزالة السموم من الجسم، ولعلاج نزيف الحيض الغزير، وفترات الحيض المؤلمة وأعراض أخرى ويساعد السنا، وزيت الخروع على موازنة الهرمونات.



تُستخدم الأعشاب الليفية مثل الإسفنج والسنا كملينات طبيعية، أضيفي هذه الأعشاب إلى الماء أو العصير للمساعدة في تخفيف الإمساك، وزيت الخروع هو زيت عشبي يمكن تناوله كمكمل غذائي للمساعدة في الإمساك العرضي.