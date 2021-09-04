استشاري: المرأة تستطيع الإنجاب في عمر الـ70 في هذه الحالة.. فيديو

قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، إن تجميد البويضة أمر ممكن، وفي هذه الحالة من الممكن حدوث حمل عند عمر الـ70 عامًا، رغم انقطاع الدورة لأن الرحم عبارة عن وعاء فقط.





وأضاف "سعيد" خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي و ياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن زراعة البويضة حال تجميدها، في حاجة إلى التجهيز جيد، خاصة مع تقدم العمر، بسبب الضغط والسكر والإصابة ببعض الأمراض.



وأضاف ان خصائص الطفل الجينية تتعلق بالوقت الذي جمدت في البويضة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الطرق البسيطة للتاكد من سلامة الطفل قبل زراعته ، من خلال فحص الطفل جينيًا، والتأكد من خلوه من أي أمراض او عيوب خلقية.



بالفيديو.. استشاري يُحذر من خفض الوزن السريع: يضعف إنتاج البويضات

قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، إن المجتمع ذكوري إلى حد ما، وفي حال حدوث تأخر في الانجاب يطلب من السيدة الكشف، مشيرًا إلى ان هناك امكانية للتعرف على سبب تأخر الانجاب لدى الرجل من خلال تحليل واحد للسائل المنوي ، أما تأخر الحمل لدى المرأة متشعب ويرجع إلى العديد من الاسباب.

وأضاف "سعيد" خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي و ياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى تأخر في الانجاب، وينصح بخفض الوزن بشكل تدريجي، خاصة ان خفض الوزن بشكل كبير قد يؤدي إلى ضعف في انتاج البويضات، وهذا قد يؤثر على الحقن المجهري.

ولفت إلى أن هناك امكانية لتنشيط البويضات، وبعد ذلك سحب البويضات وحقنها بالحيوانات المنوية، واختيار 3 أجنة، وزرعها في الرحم، وفي حال وجود اجنة زائدة يتم تجميد الأجنة.



بالفيديو.. استشاري: 90% نسبة حدوث الحمل حال عدم التدخل المبكر لعلاج تأخر الإنجاب

قال الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، إن تأخر الانجاب يعد قضية اجتماعية وتمثل جزء كبير من اهتمامات الاسرة المصرية.

وأضاف "سعيد" خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي و ياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الأسرة قد تضحي بأي شيء من اجل علاج مشكلة تأخر الانجاب، لأن الانجاب يعد ضرورة ملحة ، خاصة في المجتمع المصري.

وتابع أن تأخر الانجاب يعني أن يعيش الزوجان عامًا أو عامين بدون سفر وبعلاقة زوجية منتظمة، وفي حال عدم وجود حمل، يجب البحث عن مشكلة تأخر الانجاب، مشيرًا إلى أن الحمل يحدث بنسبة 90% حال عدم التدخل المبكر لعلاج تأخر الإنجاب.