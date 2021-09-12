أعراض السرطان .. 8 علامات تحذيرية "شائعة" لتزايد ورم الثدي

صرحت الجمعية الخيرية لسرطان الثدي في المملكة المتحدة بأن سرطان الثدي هو السرطان "الأكثر شيوعًا" في المملكة المتحدة ، حيث يتم تأكيد أكثر من 150 حالة جديدة كل يوم. علاوة على ذلك ، فإن المرأة المولودة بعد عام 1960 وتعيش في المملكة المتحدة لديها فرصة واحدة من كل سبعة لتطور المرض في أنسجة ثديها.

من الملاحظ أن السبب الثاني الأكثر شيوعًا للوفاة بين النساء قتل ما يصل إلى 32 من الأمهات والأخوات والعمات والزوجات والصديقات كل يوم يمكن أن يساعد التشخيص المبكر في إطالة فترة بقاء سرطان الثدي . شددت مؤسسة The Walk The Walk الخيرية على أهمية فحص أنسجة الثدي - سواء كنت رجلاً أو امرأة. يتم تشخيص ما يصل إلى 400 رجل ، كل عام في المملكة المتحدة ، بسرطان الثدي.

أعراض سرطان الثدى

تتضمن ثماني علامات "شائعة" يجب التحقق منها ما يلي:

تغيير غير عادي في شكل أو حجم أحد ثدييك

إذا تغير أحد الثديين وأصبح أقل من الآخر

تغيرات في لون الجلد أو ظهور طفح جلدي حول الحلمة

الحلمة التي تم سحبها أو غيرت وضعها أو شكلها (تراجع الحلمتين أمر طبيعي عند بعض النساء)

تجعد أو تنقير الجلد

كتلة أو سماكة داخل الثدي أو الإبط

إفرازات من حلمة واحدة أو كليهما

ألم مستمر في أحد أجزاء الثدي.

وأشارت الجمعية الخيرية إلى أنه "كلما تم اكتشاف سرطان الثدي في وقت مبكر ، زادت فرصة نجاح العلاج والشفاء".

يوصى بفحص ثدييك شهريًا في نفس اليوم ؛ بالنسبة للحائض ، يجب أن يكون هذا "بعد انتهاء دورتك مباشرة".



هل يمكن منع سرطان الثدي؟



ذكرت ووك ذا ووك أن "حوالي 40 بالمائة من السرطانات يمكن الوقاية منها ، وهذا يعادل ما يقرب من 144000 حالة في المملكة المتحدة سنويًا".

د تناول نظام غذائي صحي ، والحفاظ على وزن صحي ، وعدم التدخين من الطرق الرئيسية لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

عوامل الخطر التي قد لا تتوقعها تزيد من إحتمالية الإصابة بسرطان الثدى



هناك أدلة علمية تشير إلى أن "المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء الموجودة في مزيلات العرق ومضادات التعرق قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي".

وأوضح سرطان الثدي في المملكة المتحدة: "تحتوي معظم مضادات التعرق على أملاح الألومنيوم ويعتقد بعض العلماء أنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

"تحتوي أنواع أخرى من مزيلات العرق على عطور وعوامل مضادة للميكروبات مثل البارابين ؛ وبعض هذه المواد عبارة عن مواد كيميائية مركزة قد تكون مرتبطة بسرطان الثدي."

هناك "دليل كبير" لإثبات أن النساء اللائي لم يلدن يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللائي وضعن قبل سن الثلاثين.

وأوضح سرطان الثدي في المملكة المتحدة أن "إنجاب المزيد من الأطفال ، وفي سن أصغر ، يقلل من المخاطر بشكل أكبر".

وحذرت المنظمة الخيرية من أن "بعض أنواع الزجاجات البلاستيكية تحتوي على مادة البيسفينول (الموجودة في بلاستيك البولي كربونات) أو الفثالات (الموجودة في رمز إعادة تدوير البلاستيك PET المعاد تدويره 1) ، والتي قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي".

"إذا تم استخدام زجاجات المشروبات البلاستيكية بشكل متكرر ، وخاصة إذا تم تسخينها ، فقد تتسرب هذه المواد الكيميائية إلى سوائل.

يساهم التعرض طويل الأمد لهذه الأنواع وغيرها من محاكيات الإستروجين في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي."

كونك "طويل القامة" هو عامل خطر آخر لسرطان الثدي المستجيب للهرمونات ، حيث من المرجح أن يكون لدى النساء طويل القامة مستويات أعلى من عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 (IGF-1).

يعزز IGF-1 انقسام الخلايا ويمنع موت الخلايا المبرمج ، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

تشمل العوامل المدهشة الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، وفقًا لسرطان الثدي في المملكة المتحدة ، ما يلي:

العلاج بالهرمونات البديلة (HRT)

حبوب منع الحمل المركبة

تصوير الثدي بالأشعة السينية.

في الوقت الحالي ، تشير التقديرات إلى أن 11000 شخص في المملكة المتحدة مصابون بسرطان الثدي غير المشخص.

إذا كنت قلقًا بشأن أنسجة ثدييك ، فاحجز موعدًا مع طبيبك العام.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .