الكشف عن أعراض جديدة للإصابة بـ سرطان الأمعاء

يعد سرطان الأمعاء الدقيقة هو نوع غير شائع من السرطان يحدث في الأمعاء الدقيقة، أمعاؤك الدقيقة عبارة أنبوب طويل يحمل الطعام المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الغليظة.

أعراض سرطان الأمعاء





وتعتبر الأمعاء الدقيقة مسؤولة عن هضم وامتصاص العناصر المغذية من الطعام الذي تأكله، وهي تنتج هرمونات تساعد على الهضم؛ حيث تلعب الأمعاء الدقيقة أيضًا دورًا في جهازك المناعي المقاوم للجراثيم؛ لأنها تحتوي على خلايا تقاوم البكتيريا والفيروسات التي تدخل جسمك من خلال الفم.





ويتطور سرطان الأمعاء عندما تنقسم الخلايا في الأمعاء وتتكاثر بسرعة كبيرة، ما يمكن أن يعطل الجهاز الهضمي؛ حيث أن الإحساس بعدم القدرة على إفراغ أمعائك تماما يمكن أن يكون علامة منبهة لسرطان الأمعاء، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

اعراض سرطان الأمعاء



وهناك علامات تحذيرية تشير الإصابة بسرطان الأمعاء، والتي يمكن ان تنذر الشخص، لذا يجب ان يلجأ على الفور إلى الطبيب لإجراء الفحوصات، وتشمل العلامات والأعراض ما يلي:

تغيير في عادات الأمعاء المعتادة مثل الإسهال أو الإمساك، أو تغيير قوام البراز

دم في البراز

عدم ارتياح مستمر في البطن، مثل تقلصات البطن

الشعور بالضعف والتعب وضيق التنفس الناجم عن انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء

فقدان الوزن غير المبرر

كتلة في البطن يمكن أن يشعر بها طبيبك.



ولمجرد أن تعاني من هذه الأعراض، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الأمعاء؛ حيث ان الفحوصات والطبيب هو وحده من يمكنه الفضل في هذا الأمر، ويمكن ربط هذه الأعراض بمشاكل صحية أخرى مثل البواسير.



وأظهرت الأبحاث أن العديد من العوامل قد تجعلك أكثر عرضة لتطوير المرض. ويعتمد خطر إصابتك بـ سرطان الأمعاء (القولون والمستقيم) على العديد من الأشياء بما في ذلك عوامل العمر والجينات ونمط الحياة.



ولا يعني وجود عامل خطر واحد أو أكثر أنك ستصاب بالتأكيد بـ سرطان الأمعاء، وما يزال الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في التأثير على خطر الإصابة بالأمعاء غير معروف أو غير مؤكد، لكنك تعلم أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤثر بالتأكيد على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



وأظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لذا عليك باختيار أنواع اللحوم الخالية من الدهون والاعتدال في تناولها بشكل عام .