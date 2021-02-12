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مرأة

لاحظهم جيدا.. دراسة توضح أعراض سرطان الأمعاء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:01 م
سرطان الامعاء
سرطان الامعاء
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حياة عبد العزيز
يبدأ سرطان الأمعاء في القولون أو المستقيم ، وكلاهما جزء من الأمعاء الغليظة، عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ثم تبدأ علامات المرض في الظهور.

كما سرطان الأمعاء شائع جدا، وكلا الجنسين عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء ، والعلاج المبكر ضروري للبقاء على المدى الطويل.

وكشفت دراسة جديدة أن آلام البطن هي إحدى العلامات المحتملة للمرض؛ قد يكون هناك أيضًا كتلة محسوسة في الجانب الأيمن من البطن.

وحسب موقع "express"، قد تشعر أيضًا بالألم في المؤخرة، وحتى بعد الانتهاء في المرحاض، قد تشعر كما لو أنك بحاجة إلى الإجهاد (كما لو كنت تتبرز مرة أخرى).

كما أشار الخبراء أن النزيف علامة واضحة للإصابة بـ سرطان الإمعاء لذلك يجب التواصل مع الأطباء فور حدوثها.


لاحظ أيضًا ما إذا كان لديك تغيير في عاداتك الطبيعية في التبرز ، مثل تليين البراز أو التبرز أكثر أو الإمساك.
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