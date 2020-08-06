الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر





وأوضح الباحثون الذين أجروا الدراسة أن الشيكولاتة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وتتفاعل هذه المواد مع بكتريا الأمعاء، فتسبب مضاعفات خطيرة في حال الإفراط بها.





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وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث أدخلوا إلى أجسادها البروتين المتحور في القولون، ما جعل سرطاناتها أسوأ، وأوضح فريق البحث القائم على الدراسة من الجامعة العبرية أن هذه الدراسة تفسر سبب ظهور معظم سرطانات الجهاز الهضمي.







