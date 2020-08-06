AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
أكدت دراسة علمية حديثة أن الإفراط في تناول الشيكولاتة قد يسبب مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بحسب ما نشرته صحيفة the sun البريطانية.

وأوضح الباحثون الذين أجروا الدراسة أن الشيكولاتة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وتتفاعل هذه المواد مع بكتريا الأمعاء، فتسبب مضاعفات خطيرة في حال الإفراط بها.

اقرأ أيضا

وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث أدخلوا إلى أجسادها البروتين المتحور في القولون، ما جعل سرطاناتها أسوأ، وأوضح فريق البحث القائم على الدراسة من الجامعة العبرية أن هذه الدراسة تفسر سبب ظهور معظم سرطانات الجهاز الهضمي.


ونصح الباحثون بفحص الأمعاء بشكل مستمر والتفكير في الأطعمة التي تنتاولها لتجنب أضرارها، وتجنب احتمالات الإصابة بسرطان الأمعاء. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطعمة ونصائح تساعدك على مقاومة حرارة الصيف

ترشيحاتنا

بعد استغاثتها على مواقع التواصل.. التفاصيل الكاملة لضبط المتهمين بالتحرش بـ ريهام سعيد.. فيديو

محطم بالكامل.. شاهد منزل عادل كرم بعد انفجار بيروت

بعد غياب 8 أعوام.. بلال علام معلقًا على الدوري المصري الليلة

شهيرة توضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لزوجها محمود ياسين

حقيقة لقاء ماكرون بوفد من حزب الله اللبناني

مصادر: تشكيل لجنة فنية لفحص ملابسات حادث سقوط طائرة الجونة

AdvertisementS

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

السيسى يوجه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر

بعد تحذير هاني الناظر.. كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

10 عادات يومية تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع