احترس.. مؤشر غير متوقع لأمراض الأمعاء

عادة ما يكون للبراز رائحة كريهة، ولكن فى بعض الأحيان تكون رائحته قوية وكريهة بشكل غير عادي، ويمكن أن يشير البراز ذو الرائحة الكريهة أيضًا إلى مشكلة صحية خطيرة. قد يحدث إسهال أو انتفاخ أو انتفاخ البطن مع براز ذو رائحة كريهة. غالبًا ما يكون هذا البراز لينًا أو سيلانًا.





ما الذي يسبب البراز كريه الرائحة؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن التغيرات في النظام الغذائي هي سبب شائع لرائحة البراز الكريهة. تتضمن الأسباب الإضافية ما يلي:

سوء الامتصاص

سوء الامتصاص هو أيضًا سبب شائع لرائحة البراز الكريهة.





يحدث سوء الامتصاص عندما يكون جسمك غير قادر على امتصاص الكمية المناسبة من العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله.





يحدث هذا بشكل عام عندما تكون هناك عدوى أو مرض يمنع الأمعاء من امتصاص العناصر الغذائية من طعامك.





تشمل الأسباب الشائعة لسوء الامتصاص ما يلي:

مرض الاضطرابات الهضمية، وهو رد فعل على الغلوتين الذي يتلف بطانة الأمعاء الدقيقة ويمنع الامتصاص المناسب للعناصر الغذائية.



مرض التهاب الأمعاء (IBD)، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.



عدم تحمل الكربوهيدرات، وهو عدم القدرة على معالجة السكريات والنشويات تمامًا.

عدم تحمل بروتين الألبان.



حساسية الطعام.

التهاب الأمعاء هو مرض مناعي ذاتي يمكن أن يسبب التهاب الأمعاء. إذا كنت مصابًا بالتهاب الأمعاء الالتهابي ، فقد يؤدي تناول بعض الأطعمة إلى التهاب الأمعاء.





غالبًا ما يشكو الأشخاص المصابون بالتهاب الأمعاء الالتهابي من الإسهال أو الإمساك ذي الرائحة الكريهة.



يعاني الأشخاص المصابون بـ IBD أيضًا من انتفاخ البطن بعد تناول بعض الأطعمة. قد يكون لهذا انتفاخ البطن رائحة كريهة.





عدوى

قد تسبب العدوى التي تصيب الأمعاء برازًا كريه الرائحة. يمكن أن يحدث التهاب المعدة والأمعاء، وهو التهاب في المعدة والأمعاء، بعد تناول الطعام الملوث:

البكتيريا، مثل E. coli أو Salmonella

الفيروسات

الطفيليات

بعد فترة وجيزة من الإصابة بالعدوى، قد تشعرين بتقلصات في البطن ثم تصاب براز سيلان ذو رائحة كريهة.





الأدوية والمكملات الغذائية

قد تسبب بعض الأدوية الانزعاج المعوي والإسهال.





قد يؤدي تناول بعض الفيتامينات المتعددة التي لا تستلزم وصفة طبية إلى ظهور براز كريه الرائحة إذا كان لديك حساسية من مكونات المكملات الغذائية.

بعد دورة المضادات الحيوية، قد يكون لديك براز كريه الرائحة حتى يتم استعادة الفلورا البكتيرية الطبيعية.

يمكن أن يكون الإسهال ذو الرائحة الكريهة من الآثار الجانبية لأخذ أكثر من البدل اليومي الموصى به للفيتامينات المتعددة أو أي فيتامين أو معدن واحد.





الإسهال المرتبط بفيتامينات أو أدوية أكثر من الجرعة الموصى بها هو علامة على حالة طوارئ طبية. يمكن أن يكون الحصول على الكثير من أي من هذه الفيتامينات آثارًا جانبية تهدد الحياة:

فيتامين أ

فيتامين د

فيتامين هـ

فيتامين ك

شروط أخرى

تشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب برازًا كريه الرائحة ما يلي:

التهاب البنكرياس المزمن

تليف كيسي

متلازمة الأمعاء القصيرة

عن ماذا تبحث

تشمل الأعراض التي قد تحدث مع البراز ذو الرائحة الكريهة ما يلي:

سيلان البراز أو الإسهال

براز ناعم

حركات الأمعاء المتكررة

وجع بطن

غثيان

التقيؤ

انتفاخ

انتفاخ البطن

قد يكون براز الرائحة الكريهة علامة على حالة طبية خطيرة. راجع طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية:

دم في البراز

البراز الأسود

براز شاحب

حمى

وجع بطن

فقدان الوزن غير المقصود

قشعريرة

كيف يتم تشخيص البراز الكريه الرائحة؟

خلال موعدك، سيطرح طبيبك أسئلة حول برازك، بما في ذلك اتساقها ومتى لاحظت الرائحة الكريهة لأول مرة.

إذا تغير اتساق البراز مؤخرًا، سيرغب طبيبك في معرفة وقت حدوث التغيير. أخبر طبيبك عن أي تغييرات حديثة قمت بها على نظامك الغذائي.

قد يطلب طبيبك أخذ عينة من البراز للتحقق من الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الطفيلية. قد يطلبون أيضًا عينة دم للاختبار.

التوقعات على المدى الطويل

تعتمد نظرتك على المدى الطويل على ما تسبب في ظهور براز كريهة الرائحة. معظم الحالات التي تسبب هذا العرض قابلة للعلاج.





ومع ذلك، قد تتطلب أمراضا مثل داء كرون تغييرات مدى الحياة في نظامك الغذائي أو الأدوية لإدارة حركات الأمعاء والألم.





الوقاية من رائحة البراز الكريهة

إليك بعض الطرق للمساعدة في منع ظهور براز كريهة:

قم بإجراء تغييرات في النظام الغذائي

قد يساعد إجراء تغييرات في النظام الغذائي في منع ظهور براز كريهة الرائحة. على سبيل المثال ، تجنب شرب الحليب الخام أو غير المبستر.

إذا كان لديك مرض يؤثر على الطريقة التي تمتص بها الطعام أو الطريقة التي يتفاعل بها جسمك مع تناول أطعمة معينة، يمكن لطبيبك وضع خطة نظام غذائي مناسبة لك.

يمكن أن يساعد اتباع خطة النظام الغذائي هذه في تقليل الأعراض مثل:

وجع بطن

انتفاخ البطن

براز كريهة الرائحة

بالنسبة لـ IBD، على سبيل المثال، يمكنك اتباع نظام غذائي منخفض FODMAP.





تعامل مع الطعام بشكل صحيح

تجنب الالتهابات البكتيرية من طعامك بالتعامل معها بشكل صحيح. قم بطهي الأطعمة النيئة جيدًا قبل تناول الطعام. الأمثلة تشمل:

لحم بقري

دواجن

بيض

يعني الطهي جيدًا فحص درجة الحرارة الداخلية للطعام باستخدام مقياس حرارة قبل تناول الطعام.





استشر قسم الصحة المحلي للحصول على أدنى درجة حرارة داخلية يجب أن يصل إليها كل نوع من أنواع الطعام قبل تناوله.





لا تحضر اللحوم والخضراوات على نفس لوح التقطيع. يمكن أن يؤدي تحضيرها على نفس اللوحة إلى انتشار السالمونيلا أو البكتيريا الأخرى.





يجب عليك أيضًا غسل يديك جيدًا بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو استخدام الحمام.