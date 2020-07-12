AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة : بكتيريا الأمعاء تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:13 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
وجدت دراسة جديدة أن إحدى البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء البشرية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.


وفقًا للدراسة ، تقلل أنشطة البكتيريا في الأمعاء من إنتاج مادة كيميائية مرتبطة بتطور الشرايين المسدودة، عندما يتم تصنيعها في الأمعاء ، تدخل المادة الكيميائية مجرى الدم وتنتقل إلى الكبد ، حيث يتم تحويلها إلى أكثر أشكالها ضررًا وفقا لـ "indianexpres.


تتبع باحثون من جامعة ولاية أوهايو سلوك البكتيريا لعائلة من البروتينات التي يشتبهون في أنها يمكن أن تفسر طرقًا أخرى يمكن أن تساهم بها الكائنات المعوية الجيدة في صحة الإنسان.


يعتقد العلماء أن هذا الميكروب Eubacterium limosum يمكن استخدامه للأغراض العلاجية في المستقبل.


"على مدى العقد الماضي ، أصبح من الواضح أن البكتيريا في أمعاء الإنسان تؤثر على صحتنا بطرق عديدة. يؤثر الكائن الحي الذي درسناه على الصحة من خلال منع المركب الإشكالي من أن يصبح مركبًا أسوأ. من السابق لأوانه القول ما إذا كان لهذه البكتيريا قيمة علاجية. ونقلت صحيفة "ساينس ديلي" عن جوزيف كرزيكي ، المؤلف البارز وأستاذ علم الأحياء الدقيقة في ولاية أوهايو ، قوله "هذا ما نعمل عليه".


يعزو الباحثون السلوك المفيد للبكتيريا إلى بروتين يسمى MtcB ، وهو إنزيم يقطع جزيئات معينة من المركبات لمساعدة البكتيريا على توليد الطاقة والبقاء على قيد الحياة. تسمى العملية إزالة الميثيل ، وتتضمن إزالة مجموعة ميثيل واحدة - ذرة كربون محاطة بثلاث ذرات هيدروجين - لتغيير بنية المركب أو وظيفته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحمى من مرض خطير.. تناول المشروم الأسود على السحور

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

دراسة تكشف علاقة المشروبات السكرية بأمراض القلب

تحقق فوائد عديدة للجسم.. تعرفى على أفضل رياضة تحافظ على صحة القلب

ترشيحاتنا

عليك حذفها فورا.. جوجل تكشف عن 100 تطبيق تخترق حسابات المستخدمين.. صور

أريد حقي يا بلد.. زوجة الخطيب تخرج عن صمتها لرفض التجاوزات وتطالب الدولة بحقها في الحياة بكرامة

عدم ملء خزان الوقود للآخر.. احذر ارتكاب هذه الأخطاء في فصل الصيف

اجتماع عاجل لـ الكاف لتحديد البلد المستضيف مباريات دوري أبطال أفريقيا.. مصر تترقب

مقتل مغني راب أمريكي شهير بالرصاص في ظروف غامضة

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%