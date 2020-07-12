دراسة : بكتيريا الأمعاء تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

وجدت دراسة جديدة أن إحدى البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء البشرية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.









وفقًا للدراسة ، تقلل أنشطة البكتيريا في الأمعاء من إنتاج مادة كيميائية مرتبطة بتطور الشرايين المسدودة، عندما يتم تصنيعها في الأمعاء ، تدخل المادة الكيميائية مجرى الدم وتنتقل إلى الكبد ، حيث يتم تحويلها إلى أكثر أشكالها ضررًا وفقا لـ "indianexpres.









تتبع باحثون من جامعة ولاية أوهايو سلوك البكتيريا لعائلة من البروتينات التي يشتبهون في أنها يمكن أن تفسر طرقًا أخرى يمكن أن تساهم بها الكائنات المعوية الجيدة في صحة الإنسان.









يعتقد العلماء أن هذا الميكروب Eubacterium limosum يمكن استخدامه للأغراض العلاجية في المستقبل.









"على مدى العقد الماضي ، أصبح من الواضح أن البكتيريا في أمعاء الإنسان تؤثر على صحتنا بطرق عديدة. يؤثر الكائن الحي الذي درسناه على الصحة من خلال منع المركب الإشكالي من أن يصبح مركبًا أسوأ. من السابق لأوانه القول ما إذا كان لهذه البكتيريا قيمة علاجية. ونقلت صحيفة "ساينس ديلي" عن جوزيف كرزيكي ، المؤلف البارز وأستاذ علم الأحياء الدقيقة في ولاية أوهايو ، قوله "هذا ما نعمل عليه".









يعزو الباحثون السلوك المفيد للبكتيريا إلى بروتين يسمى MtcB ، وهو إنزيم يقطع جزيئات معينة من المركبات لمساعدة البكتيريا على توليد الطاقة والبقاء على قيد الحياة. تسمى العملية إزالة الميثيل ، وتتضمن إزالة مجموعة ميثيل واحدة - ذرة كربون محاطة بثلاث ذرات هيدروجين - لتغيير بنية المركب أو وظيفته.