لو ملكش نفس تأكل.. 7 أعراض لـ متلازمة الأمعاء القصيرة

يعاني الكثير من الأفراد من الشعور بشبع وعدم الحاجة لتناول الطعام، ومن الممكن تناول وجبات خفيفة للشعور بشبع وينتج ذلك نتيجة العديد من الحالات الصحية.
ووفقا لموقع mayoclinic، هناك حالة تسمى متلازمة الأمعاء القصيرة هي حالة يعجز فيها جسمك عن امتصاص ما يكفي من المواد الغذائية من الأطعمة التي تتناولها لأنك تفتقد إلى ما يكفي من الأمعاء الدقيقة.
وتعتبر الأمعاء الدقيقة هي المكان الذي تُمتص منه غالبية المواد الغذائية التي تتناولها إلى جسمك خلال الهضم ولها العديد من الاعراض منها :
الإسهال
براز دهني كريه الرائحة
الإرهاق
فقدان الوزن
سوء التغذية
التورُّم (الوذمة) في الساقين
ووفقا لموقع mayoclinic، هناك حالة تسمى متلازمة الأمعاء القصيرة هي حالة يعجز فيها جسمك عن امتصاص ما يكفي من المواد الغذائية من الأطعمة التي تتناولها لأنك تفتقد إلى ما يكفي من الأمعاء الدقيقة.
وتعتبر الأمعاء الدقيقة هي المكان الذي تُمتص منه غالبية المواد الغذائية التي تتناولها إلى جسمك خلال الهضم ولها العديد من الاعراض منها :
الإسهال
براز دهني كريه الرائحة
الإرهاق
فقدان الوزن
سوء التغذية
التورُّم (الوذمة) في الساقين