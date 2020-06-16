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إحذرى الكافيين.. استشارى تغذية توضح كيفية السيطرة على الشهية المفتوحة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:52 م
كيفية السيطرة على
كيفية السيطرة على الشهية
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هاجر إبراهيم
قالت نورا حسب الله، أخصائية التغذية العلاجية ومدرب صحة متكاملة إنه من أجل السيطرة على الشهية المفتوحة والحفاظ على الوزن المثالى أثناء البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد، يجب تناول الكثير من الخضراوات والسلطات، بالإضافة إلى إضافة الثوم فى أى انواع طعام لأنه مضاد للفيروسات.

وأضافت "حسب الله" خلال لقاء خاص ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن سبب زيادة الوزن فى تلك الفترة يعود إلى زيادة التوتر والقلق الموجود بسبب البقاء بالمنزل، موضحة أن عدم النوم لفترات طويلة يجعل الشهية نحو الطعام مفتوحة.

وأشارت إلى ضرورة السيطرة على الحالة النفسية والتركيز فيما يتناوله الشخص وعدم التلاهى فى شئ أخر أثناء تناوله، حيث ان هناك فرقا بين الشعور بالجوع أو الملل.

وأشارت إلى أن تناول السكريات والحلويات يجعل الشهية مفتوحة طوال الوقت، لافتة إلى انه يجب تناول البروتينات بدلا منها والحفاظ على النوم الجيد لفترات طويلة وتجنب السهر.

وحذرت من تناول الكافيين بدرجة كبيرة وشرب الماء بدلا منه، حيث أن الكافيين يساعد على السهر وزيادة الجوع.
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