هذا ما يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة

ظهرت دراسة جديدة قام بها علماء في كلية بايلور للطب في هيوستن الأمريكية، أن تناول الشكولاته لمرة واحدة في الاسبوع يحافظ على صحة الأوعية الدموية للقلب.





وأضافت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ميليت" التركية أن الشكولاته أثبت مدى مساعدتها في صحة أفضل للقلب، وكذلك في جعل الإنسان أكثر سعادة.





وأرجع الخبراء تناول الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل إلى انخفاض بنسبة 8% في خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي مقارنة بأولئك الذين يستهلكون الشوكولاتة على فترات أطول.





وقال فريق العلماء في تفسيره للأمر: "تبين دراستنا أن الشوكولاتة تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية للقلب، حيث أن الشكولاته مفيدة لضغط الدم وصحة القلب".





واختتمت الدراسة قائلة: "تحتوي الشوكولاتة على أطعمة مفيدة من الناحية الغذائية مثل الفلافانويد والميثيل زانثين والبوليفينول وحمض الستاريك، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب وترفع الكوليسترول الجيد للجسم".