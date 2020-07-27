AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هذا ما يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
ظهرت دراسة جديدة قام بها علماء في كلية بايلور للطب في هيوستن الأمريكية، أن تناول الشكولاته لمرة واحدة في الاسبوع يحافظ على صحة الأوعية الدموية للقلب. 

وأضافت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ميليت" التركية أن الشكولاته أثبت مدى مساعدتها في صحة أفضل للقلب، وكذلك في جعل الإنسان أكثر سعادة. 

وأرجع الخبراء تناول الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل إلى انخفاض بنسبة 8% في خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي مقارنة بأولئك الذين يستهلكون الشوكولاتة على فترات أطول.

وقال فريق العلماء في تفسيره للأمر: "تبين دراستنا أن الشوكولاتة تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية للقلب، حيث أن الشكولاته مفيدة لضغط الدم وصحة القلب".

واختتمت الدراسة قائلة: "تحتوي الشوكولاتة على أطعمة مفيدة من الناحية الغذائية مثل الفلافانويد والميثيل زانثين والبوليفينول وحمض الستاريك، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب وترفع الكوليسترول الجيد للجسم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبشرة بالنوتيلا.. ماسك الشوكولاتة

عجائب الشوكولاتة الغامقة والكاكاو الخام.. تعالج العديد من الأمراض أبرزها السمنة والسكري .. تحسن وظائف المخ.. ونصائح بعدم الإسراف في تناولها

في يومها العالمي.. 5 فوائد صحية لتناول الشوكولاته الداكنة

تناولي مكعب شيكولاتة داكنة يومياً.. النتيجة ستدهشك

دراسة مثيرة.. تناول هذا الكم من الشوكولاتة يحد من الإصابة بأزمات القلب

ترشيحاتنا

خالد الصاوي يوجه رسالة غامضة للجمهور

شريف رمزي يوجه رسالة لـ إسعاد يونس.. شاهد

بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك

هذا ما يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة

محمد صلاح خارج التشكيل الأفضل لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020

شكرا فخامة الرئيس.. قصة منح السيسي جواز السفر الدبلوماسي للملك أحمد فؤاد الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز