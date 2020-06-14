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توك شو

شيف مصري تفتتح أول مركز مصرى لتعليم صناعة الشيكولاتة

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:53 م
استشاري تصنيع شوكولاته
استشاري تصنيع شوكولاته
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ريهام فيكتور
قالت الشيف ميرفت دسوقى، إن بدايتها كانت بتصنيع الشوكولاته منذ الصغر عندما كانت تدرس فى اكاديمية الموسيقى والرسم والإخراج .

وأضافت الشيف ميرفت دسوقى، خلال حوارها ببرنامج "انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أنها شعرت بحب لكل شئ جميل تقدمه، مؤكدة انها لا تحب الحياة العملية الروتينية وتفضل الابتكار دائما.

واشارت، إلى أنها عاشت حياتها فى الخارج واكتسبت خبرات كبيرة وخاضت العديد من التجارب المختلفة خلال 6 شهور متواصلة حتى شعرت أنها يمكن ان تدرس فنون والتصميم في تصنيع الشيكولاتة .

وأكدت ، أنها مقتنعة بهذا القرار بشكل كبير جدا وقررت خوض التجربة حتى افتتحت أول مركز مصرى لتعليم تصنيع الشيكولاتة فى مصر .
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