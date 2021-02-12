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مرأة

إدراج 6 علامات جديدة تكشف الإصابة بسرطان القولون

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:01 م
ادراج 6 علامات جديدة
ادراج 6 علامات جديدة تكشف الاصابة بسرطان القولون
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اسماء محمد
اتفق عدد من الأطباء المختصين بـ جمعية السرطان الأمريكية، على  مجموعة معينة من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون والأمعاء وقاموا بإدراجها فى القائمة الرسمية.

ووفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك" لا تظهر أعراض الإصابة بأي مرض على الفور خاصة الأمراض السرطانية، لكن زيارة الطبيب تقلل من خطر الإصابة به كما تساعد فى اكتشافه فى مرحلة مبكرة حال الاصابة به، مما يزيد من فرص علاجه بشكل اسرع.

ويؤكد الأطباء دائما ضرورة الانتباه لأي عارض قد يكون مؤشرا لبداية الإصابة بمرض ما، وقد نشر موقع جمعية السرطان الأمريكية، مجموعة من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بمرض سرطان القولون والمستقيم( سرطان الأمعاء)، وهي: تدفق الدم أو جزء منه في البراز، انتفاخ البطن مصحوب بآلام متفاوتة،  الإسهال، التعب والإرهاق وفقدان الوزن بدون سبب.

يتكون سرطان القولون والمستقيم أو ما يعرف بسرطان الأمعاء (Colorectal cancer)،  نتيجة حدوث نمو غير طبيعي للخلايا التي لديها القدرة على المهاجمة والانتشار إلى أعضاء أخرى في الجسم.

وأشار الموقع إلى أن بعض علامات مرض السرطان قد تشير إلى الاصابة ببعض الحالات الاخرى، مثل: متلازمة القولون العصبي أو مرض التهاب الأمعاء أو  البواسير .

وينصح الأطباء بإجراء فحوصات دورية، لأن "بعض سرطانات القولون والأمعاء التي تم تحديدها في مراحل مبكرة قبل ظهور الأعراض، ربما يكون علاجها أسهل".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفحص الدوري أن يمنع بعض سرطانات القولون والأمعاء عن طريق اكتشاف وإزالة الأورام السرطانية التي تسمى "الأورام الحميدة"، لأن سرطان القولون والأمعاء لا تسبب أعراضا واضحة في اغلب الحالات حتى ينمو الورم.
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