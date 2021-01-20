العلاجات الطبيعية لالتهاب القولون

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛بعض النصائح لعلاج شاف لالتهاب القولون التقرح.
1- اتباع نظام غذائي مضاد للإلتهابات: تجنب الأطعمة التي تعزز الإلتهاب والتركيز على تلك التي تحاربه
- تجنب الكربوهيدرات المكررة كالخبز الأبيض
- التقليل من كمية السكر المتناولة
- تجنب الأطعمة المغلقة واللحوم المصنعة
- الابتعاد عن تناول الدهون
- اتباع حمية بحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات.
- التركيز على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت الأزرق.
2- الفيتوكيميكال: مادة كيميائية موجودة في النباتات والتي تساعد في التقليل من أعراض التهاب القولون، ومن النباتات الغنية بذلك:
- التفاح
- التوت الأسود
- الكاكاو
- الشاي الأخضر
- زيت الزيتون.
3- استراتيجيات لعلاج التهاب القولون
- تناول كمية كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف وبالأخص عند الإصابة بالإسهال.
- شرب سوائل تحتوي على الشوارد للحفاظ على مستوى الأملاح في الجسم.
- أخذ مكملات الكالسيوم وفيتامين D لتجنب نقص كلًا منهما.
- التركيز على تناول وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلًا من تناول ثلاث وجبات يوميًا.
- تجنب اتباع نظام غذائي قاسي.
- الإكثار من تناول الأطعمة قليلة الألياف وتجنب تلك الدهنية.
- محاولة تجنب منتجات الحليب.
- ممارسة التمارين الرياضية باستمرار.