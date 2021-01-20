العلاجات الطبيعية لالتهاب القولون









1- اتباع نظام غذائي مضاد للإلتهابات: تجنب الأطعمة التي تعزز الإلتهاب والتركيز على تلك التي تحاربه

- تجنب الكربوهيدرات المكررة كالخبز الأبيض

- التقليل من كمية السكر المتناولة

- تجنب الأطعمة المغلقة واللحوم المصنعة

- الابتعاد عن تناول الدهون

- اتباع حمية بحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات.

- التركيز على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت الأزرق.

2- الفيتوكيميكال: مادة كيميائية موجودة في النباتات والتي تساعد في التقليل من أعراض التهاب القولون، ومن النباتات الغنية بذلك:

- التفاح

- التوت الأسود

- الكاكاو

- الشاي الأخضر

- زيت الزيتون.

3- استراتيجيات لعلاج التهاب القولون

- تناول كمية كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف وبالأخص عند الإصابة بالإسهال.

- شرب سوائل تحتوي على الشوارد للحفاظ على مستوى الأملاح في الجسم.

- أخذ مكملات الكالسيوم وفيتامين D لتجنب نقص كلًا منهما.

- التركيز على تناول وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلًا من تناول ثلاث وجبات يوميًا.

- تجنب اتباع نظام غذائي قاسي.

- الإكثار من تناول الأطعمة قليلة الألياف وتجنب تلك الدهنية.

- محاولة تجنب منتجات الحليب.

- ممارسة التمارين الرياضية باستمرار.









قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛بعض النصائح لعلاج شاف لالتهاب القولون التقرح.