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مرأة

العلاجات الطبيعية لالتهاب القولون

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:36 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛بعض النصائح لعلاج شاف لالتهاب القولون التقرح.


1- اتباع نظام غذائي مضاد للإلتهابات: تجنب الأطعمة التي تعزز الإلتهاب والتركيز على تلك التي تحاربه
-  تجنب الكربوهيدرات المكررة كالخبز الأبيض
- التقليل من كمية السكر المتناولة
 - تجنب الأطعمة المغلقة واللحوم المصنعة
 - الابتعاد عن تناول الدهون 
-  اتباع حمية بحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات.
- التركيز على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت الأزرق.
2- الفيتوكيميكال: مادة كيميائية موجودة في النباتات والتي تساعد في التقليل من أعراض التهاب القولون، ومن النباتات الغنية بذلك:
 - التفاح
- التوت الأسود
- الكاكاو
- الشاي الأخضر
- زيت الزيتون.
3- استراتيجيات لعلاج التهاب القولون
- تناول كمية كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف وبالأخص عند الإصابة بالإسهال.
- شرب سوائل تحتوي على الشوارد للحفاظ على مستوى الأملاح في الجسم.
- أخذ مكملات الكالسيوم وفيتامين D لتجنب نقص كلًا منهما.
- التركيز على تناول وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلًا من تناول ثلاث وجبات يوميًا.
- تجنب اتباع نظام غذائي قاسي.
- الإكثار من تناول الأطعمة قليلة الألياف وتجنب تلك الدهنية.
- محاولة تجنب منتجات الحليب.
- ممارسة التمارين الرياضية باستمرار.


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