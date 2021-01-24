أبرزها علاج القولون.. فوائد صحية مذهلة لتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق

زيت الزيتون معروف على نطاق واسع بفوائده الصحية ويتميز بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وقد يساعد في الحماية من بعض الأمراض المزمنة، ويستخدم بشكل شائع كزيت للطبخ والغمس.





ويوصي العلماء بـاستخدام زيت الزيتون بانتظام لأنه مليء بالأحماض الدهنية والفيتامينات والمغذيات الكبيرة، إنه منتج سهل الوصول إليه للاستخدام اليومي الأكثر قيمة ويمكنه أن يفعل المعجزات لصحتك.





وكشف موقع bornrealist، عن أبرز الفوائد الصحية التي تعود إلي الجسم عند تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق، كان أبرزها ...





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-حماية الدماغ

زيت الزيتون مفيد جدًا للعقل، يساعد زيت الزيتون عقولنا في تناول الأكسجين والوقاية من المشاكل العقلية مثل مرض الزهايمر، كما إنه أمر رائع لتقوية الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض عقلية مثل الاكتئاب، يؤدي استهلاك زيت الزيتون يوميًا على معدة فارغة إلى زيادة الصحة العقلية والجسدية على الفور ، لذا يجب أن تجعل تناوله جزءًا من روتينك اليومي.









-ضبط مستوى السكر في الدم

يتميز زيت الزيتون بقدرته على خفض نسبة الكوليسترول في الدم يجب تناوله يوميًا على معدة فارغة في الصباح خاصةً لمرضى السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية غير الصحية.





-لتقليل الالتهابات

زيت الزيتون مفيد للتخفيف من الالتهابات، إنه يعمل مثل الإيبوبروفين للحد من الالتهاب في أي جزء من الجسم ، فإن 3-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون تعمل بفعالية أكبر من جرعة 10 بالمائة من الإيبوبروفين، ينصح بزيت الزيتون لأنه علاج طبيعي وليس له آثار جانبية.





-تعزيز جهاز المناعة

يعمل زيت الزيتون بشكل رائع على جهاز المناعة لأنه يحتوي على كمية صحية من الأحماض الدهنية التي تعمل بشكل مميز على أجزاء مختلفة من وظائف المناعة، يساعد زيت الزيتون في دعم جهاز المناعة وتنظيمه، يعمل زيت الزيتون بشكل أفضل كعلاج طبيعي لأمراض المناعة الذاتية.





-إنقاص الوزن

إحدى الفوائد التي ستجعلك بالتأكيد تستهلك زيت الزيتون على معدة فارغة هي حقيقة أنه يساعدك على إنقاص الوزن بسرعة، زيت الزيتون مليء بالأحماض الدهنية وهي شكل صحي من الدهون وتجعلك تشعر بالشبع وتناول كميات أقل لأسلوب حياة أكثر صحة يجب استبدال الزبدة بزيت الزيتون واستبدال الدهون بالدهون الجيدة.





-تنظيف الكبد من السموم

يعتبر الكبد من أهم أعضاء الجسم لأنه يؤدي الوظيفة الأساسية لتطهير جميع أجهزتنا الداخلية. في بعض الأحيان تتعطل الوظيفة وتحتاج إلى متابعة عملية إزالة السموم، يعمل زيت الزيتون بشكل أفضل في إزالة السموم من الكبد، إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج فعليك خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ثلث جزء من عصير الليمون في كوب ثم تناول مشروب على معدة فارغة ولاحظ التغييرات في نفسك.





-حماية البشرة و الشعر و الأظافر من التلف

نظرًا لأن زيت الزيتون فعال لكل جزء من جسمك تقريبًا ، فهو مفيد للغاية لبشرتك وعظامك وشعرك وأظافرك، يلعب دورًا كبيرًا في إصلاح وتنعيم وتغذية وترطيب الشعر والأظافر التالفة ومساعدتهم على النمو بشكل أسرع وأفضل، يمكن استخدام زيت الزيتون كقناع للشعر أو الجلد ولكنه يعمل بشكل أفضل عند تناوله داخليًا.





-لعلاج القولون

يحمي زيت الزيتون خلاياك بشكل أساسي من أي نوع من الضرر الذي قد يؤدي بك إلى الإصابة بالسرطان، يحسن نظام عمل القولون كما أن زيت الزيتون مفيد للتخلص من الإمساك.