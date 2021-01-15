للكلى والمعدة.. أضرار تناول زيت الزيتون على الريق

على الريق فهو أيضا يسبب العديد من الآثار الجانبية، الامر الذي يجب أن تكون على دراية بها. إليك أضرار زيت الزيتون و الثوم

وكما أن لكل شيء مميزاته، فله عيوبه أيضا، وبالرغم من

ت في الرؤية، حول الفراغ بين القرنية والقزحية، ويمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر.

استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة. لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.

ويؤدي أضرار زيت الزيتون على المعدة إلى تسمم الكبد لأن الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر، بالإضافة إلى ان

زيت الثوم الطازج أو زيت الثوم على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة والغثيان والقيء.