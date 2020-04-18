استعيدي جمالك بـ سكراب زيت الزيتون

سكراب البشرة من اشهر الطرق الطبيعية المستخدمة لعلاج مشاكل بشرة الجسم والتخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة افتح وانعم.





ويعد زيت الزيتون من أكثر المواد الفعالة في علاج مشاكل بشرة الجسم كله، لذا نعرض لكم طريقة عمل سكراب زيت الزيتون للجسم وفقا لما ذكره موقع " boldsky".





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مكونات سكراب زيت الزيتون:





ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ملعقة كبيرة سكر





طريقة عمل سكراب زيت الزيتون:





-اخلطى كل المكونات جيدا ثم ضعي هذا السكراب على بشرة رطبة قليلًا وافركيها بحركة دائرية ، ابدأى بالقدمين حتى الرقبة.

استمرى في تكرار الامر لمدة 5 دقائق ثم اشطفه بالماء البارد، وستكون البشرة ناعمة ومشرقة.



