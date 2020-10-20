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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من زيت الزيتون؟.. خبيرة تغذية تجيب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قالت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ إنه لا مانع من تناول مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون  صباحا على الريق، او بإضافته للطعام او السلطات بأي طريقة تفضل؛ فهو مفيد بكل حالاته، وفي كل وقت .

وأكدت خبيرة التغذية؛ أن ملعقة الطعام من زيت الزيتون تحتوي على 120 سعرة حرارية  لذلك لا يسبب البدانة .

وأوضحت أمورا تحدث لللجسم عند تناول ملعقة من زيت الزيتون، وهي :

- تقلل من فرص الاصابة بالجلطات الدماغية .
- تساهم في محاربة الأمراض السرطانية .
- تغذي البشرة وتحافظ على نضارتها .
- تحافظ على حيوية الشعر .
- تعالج عسر الهضم  .
- تكافح الإمساك 
- تكافح الاكتئاب .
- تقي من الاصابة بالزهايمر .

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