- فوائد زيت الزيتون للشعر 

نصحت هبة محمد، خبيرة التجميل، باستعمال زيت جوز الهند لما له من تأثير مفيدة على بصيلات الشعر، وأوضحت مجموعة من فوائده وهى:

- زيت جوز الهند مرطب للشعر، حيث إنه يبقى على الشعر فترة طويلة، مما يعطي الشعر النعومة واللمعان.

- سخني زيت جوز الهند ووزعيه على شعرك ليلا وغطيه بالغطاء البلاستيكي، ثم اغسليه في الصباح، ليمنح شعرك نعومة فائقة.

- زيت جوز الهند يعمل على إصلاح الشعر التالف، حيث إنه يمنع الشعر من فقدان البروتين الطبيعي الموجود به وترميم طبقات الشعر ليبدو أفضل صحيا.

- يعالج قشرة الشعر، وذلك بتدليك فروة الرأس به.

- من فوائد زيت جوز الهند أنه يساعد على زيادة نمو الشعر، وذلك بتدليك فروة الرأس به.