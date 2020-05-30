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اقتصاد

1.1 مليار دينار..صادرات تونس من زيت الزيتون تحقق أرقاما قياسية خلال 5 شهور

السبت 30/مايو/2020 - 11:43 م
زيتون
زيتون
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قسم الاقتصاد
سجلت صادرات زيت الزيتون التونسي مستوى قياسيا خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم لتبلغ 190 ألف طن بقيمة إجمالية قدرها 149ر1 مليار دينار.

وأفادت معطيات إحصائية للديوان التونسي للزيت أن 80 % من هذه الكمية مصدرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه رغم الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلا أن سوق صادرات تونس من زيت الزيتون لم تتأثر.


ويمكن تفسير ذلك، ايضا، بتصنيف الحكومة التونسية قطاع زيت الزيتون ضمن القطاعات الاقتصادية المعنية بمواصلة نشاطها خلال فترة الحجر الصحي الشامل، كما اضاف الديوان الوطني التونسي.

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على صعيد آخر، أفاد الديوان الوطني للزيت أن المساعدات الموجهة لخزن الخواص للزيت وكذلك الأداء الطيب للصادرات التونسية تسببا في تراجع قصير المدى لعرض تونس من الزيت.

وشمل تفعيل اجراءات تخزين الخواص للزيت ما يعادل 46 الف طن لطلبات العروض الخاصة بشهري فبراير ومارس في انتظار نتائج طلب العروض الثالث والأخير.

وتعتزم تونس تصدير 250 ألف طن من زيت الزيتون بعائدات في حدود 2 مليار دينار من خلال حجم انتاج قياسي للموسم الحالي في حدود 350 الف طن، حسب تصريح الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في ابريل المنقضي.


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