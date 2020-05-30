1.1 مليار دينار..صادرات تونس من زيت الزيتون تحقق أرقاما قياسية خلال 5 شهور

سجلت صادرات زيت الزيتون التونسي مستوى قياسيا خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم لتبلغ 190 ألف طن بقيمة إجمالية قدرها 149ر1 مليار دينار.





وأفادت معطيات إحصائية للديوان التونسي للزيت أن 80 % من هذه الكمية مصدرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه رغم الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلا أن سوق صادرات تونس من زيت الزيتون لم تتأثر.







