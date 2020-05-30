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اقتصاد

للتعافي من الأزمة الاقتصادية .. مقترحات ببيع الأصول العقارية في لبنان

السبت 30/مايو/2020 - 08:45 م
الاقتصاد اللبناني
الاقتصاد اللبناني
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قسم الاقتصاد
يبدو أن الأزمة الاقتصادية في لبنان قد وصلت إلى طريق مسدود، حيث بدأت السلطات اللبنانية في وضع خطة اقتصادية إصلاحية، لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية، إلا أن المقترحات شملت توصيات ببيع أصول الدولة، من مؤسسات وقطاعات عامة، مرورا بالأملاك البحرية، ووصولا إلى بيع عقارات وأراض.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يقول خبراء إن هذه المقترحات طرحت بصيغ ضبابية عدة، حيث قال النائب اللبناني إلياس حنكش، "اليوم خطة الإنقاذ يجب أن تكون متكاملة، فيها كل شيء، وبدلا من بيع الأصول، يجب أن نرى أين هي مكامن الهدر، وقبل أن نفعل أي شيء يجب أن نذهب إلى الإصلاحات".

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ومن الاقتراحات المطروحة تأسيس مؤسسة سيادية أو صندوق لتملك وإدارة بعض الملكيات العقارية وبيعها للمودعين بموجب اكتتاب بهذه المؤسسة يحفظ أموالهم المحتجزة في المصارف، في ظل أزمة السيولة بالعملة الأجنبية، وحول فكرة بيع الأصول، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر، "لماذا يراد بيع هذه الأصول؟ هل لتعويض المودعين أم محاولة لملء الفجوة في المالية العامة؟".

وتابع قائلا بحسب سكاي نيوز، إذا كان الهدف تعويض المودعين، فهذا يشكل خرقا في مبدأ أساسي وهو أن هذه الأصول في الدولة اللبنانية هي ملك الشعب اللبناني، وليست ملك المودعين، ويشير بعض الخبراء إلى أن بيع الأصول قد يؤمّن نحو 50 مليار دولار للدولة، ومن ضمنها استخدام المشاعات أو الأراضي غير الممسوحة، وهو أمر يثير قلق كثيرين.

ويوضح الصحفي ريكاردو الشدياق هذه النقطة بالقول: "هناك مخاوف من صفقات، ومن استخدام واستغلال مطورين عقاريين ومتعهدين بهدف بيع واستثمار هذه الأراضي لصالح جهات سياسية في السلطة، وبدورها تطرح جميعة المصارف بيع الدولة جزءا من ممتلكاتها بأموال من الخارج بغية تأمين السيولة وإعادة بعض ديونها للمصارف، إضافة إلى طرح يقضي باستخدام الأملاك العامة في المفاوضات مع حملة سندات الخزينة.
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