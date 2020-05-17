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أخبار العالم

لبنان يعلن عن إجراءات جديدة بشأن أزمة كورونا.. تعرف عليها

الأحد 17/مايو/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الأحد، أن حكومته ستعيد فتح البلاد جزئيا غدًا استنادًا إلى الخطة السابقة لتخفيف إجراءات التعبئة العامة.


وقال دياب في بيان له بثته قناة "الجديد" اللبنانية: "ما زلنا قلقين من ارتفاع عدد الاصابات ونحن في مرحلة خطرة لأن أزمة كورونا ستمتد الى فترة طويلة ويمكن أن تكون الموجة الثانية أسوأ من ذروة المرحلة الاولى".


وأضاف: "سنلجأ لسياسة العزل الصحي للمناطق التي تسجل إصابات عالية بعد فتح البلاد جزئيا".


وتابع: "حذرنًا مرارًا وتكرارًا من أننا سنفقد نجاحنا إذا لم نلتزم بتدابير الوقاية".


وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اللبنانية حالة الإغلاق التام، رغم أن الأسابيع الأخيرة شهدت تخفيفًا متواصلًا لإجراءات الإغلاق حيث فتحت المحلات التجارية أبوابها ورفع حظر التجوال بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وفتحت دور العبادة أيضا أبوابها للمرة الأولى منذ شهرين.


وعزي ارتفاع عدد حالات الإصابة جزئيا إلى وصول مواطنين مصابين من الخارج.

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