ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أضرار زيت الزيتون على المعدة.. وآثار جانبية عند الإفراط

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:32 م
أضرار زيت الزيتون
أضرار زيت الزيتون على المعدة
Advertisements
آية التيجي
وبطبيعة الحال لكل شيء مميزاته عيوبه أيضا، وبالرغم من فوائد زيت الزيتون على المعدة فهو أيضا قد يتسبب في العديد من الآثار الجانبية، الأمر الذي يجب أن تكون على دراية بها، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز أضرار زيت الزيتون على المعدة إن تم تناوله على الريق.

قد تؤدي أضرار زيت الزيتون على المعدة إلى بعض التغيرات في الرؤية، حول الفراغ بين القرنية والقزحية، ويمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر.

وفقا للعديد من الدراسات  فإن أضرار زيت الزيتون على المعدة تأتي من استهلاكه بكميات كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى القيء والإسهال المستمر وتجنب ذلك ، يمكن إضافة زيت الزيتون أطباقنا التي تناولها على الإفطار.

وعند الحد من استهلاك زيت الزيتون حينها يمكن تجنب أضرار زيت الزيتون على المعدة، وذلك لانه احد الزيوت المغذية للجسم؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من المغذيات النباتية الصحية التي تسمى المواد الكيميائية النباتية التي قد تساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب، وغيرها  من الأمراض المزمنة.

ويمكن تجنب اضرار زيت الزيتون على المعدة عبر  إضافته إلى كوب من الماء مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم شرب الاثنان معا، أو وضعها على طبق السلطة بكميات معتدلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد تناول زيت الزيتون على الريق

فوائد تناول الثوم على الريق.. للرجال والنساء

فوائد زيت الزيتون للوجه

علاج كثرة الغازات.. أعشاب وتمارين فعالة للتخلص من مشاكل الهضم

علاج كثرة الغازات بالأعشاب.. الزنجبيل والنعناع أبرزها

من غير ما تحرم نفسك.. 10 نصائح لإنقاص الوزن بدون ريجيم

ترشيحاتنا

بعد وفاة زوجها.. سيدة تتخلص من جميع ديونها بخطوات بسيطة

باهظة الثمن.. هدية ماسية لـ ياسمين صبري في عيد ميلادها

بسمة وهبة تجري جلسات علاج طبيعي للفم

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

الأهلي يطلق اسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

Advertisements

الأحسن قدم استقالتك.. أسرارغضب النواب من وزيري الإعلام وقطاع الأعمال

أضروا بالمال العام بقيمة 1.9 مليون جنيه.. إحالة 3 مسئولين بالثروة السمكية للمحاكمة التأديبية

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

بعد مد العمل بها 6 أشهر.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إلغاء الغرامات بالسعودية

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها