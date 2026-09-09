وزير الدفاع الياباني يلغي زيارته لإندونيسيا

ذكر مصدر مطلع بوزارة الدفاع اليابانية أن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قرر إلغاء زيارة كانت مقررة لإندونيسيا يوم غد الخميس.

وأوضح المصدر أن كويزومي كان يدرس إمكانية القيام بزيارة مجاملة للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وإجراء محادثات مع وزير الدفاع شيافري شامسودين، إلا أن صعوبات تتعلق بالجدول الزمني حالت دون إتمام الزيارة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وأضاف المصدر أن ثوران بركان في إندونيسيا كان أيضا من بين العوامل التي أُخذت في الاعتبار، وذلك في وقت تستعد فيه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لإجراء تعديل وزاري الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يحتفظ كويزومي بمنصبه.