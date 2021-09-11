دراسة تكشف العلاقة بين نقص فيتامينات د ومرضى سرطان الثدي

أودى السرطان بحياة ما يقدر بنحو 9.6 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2018 ، مما يجعله ثاني أكبر قاتل في العالم. على الرغم من التطورات الطبية ، لا تزال علاجات المرض محدودة وقاسية. ومع ذلك ، فقد أوضحت الدراسات أن النقص في فيتامين واحد يمكن أن يحمل أدلة على تطور المرض.

هناك عدد من عوامل نمط الحياة المسؤولة عن تطوير السرطان في حين أن النظام الغذائي السيئ هو أحد المذنبين الرئيسيين ، إلا أن الأدلة تشير إلى أن نقص الفيتامينات والمعادن الحيوية يمكن أن يتسبب أيضًا في تلف الحمض النووي على الرغم من أن معظم الفيتامينات يتم امتصاصها من خلال النظام الغذائي ، يمكن الحصول على بعضها - لا سيما فيتامين د - من خلال التعرض لأشعة الشمس. أظهرت الدراسات أن فيتامين (د) يمكن أن يحمي أيضًا من السرطان بسبب تأثيره على دورة حياة الخلايا.



حللت موريلو ريناتو ماتوس ماتشادو ، من قسم أمراض النساء والتوليد في كلية بوتوكاتو الطبية بجامعة ولاية ساو باولو، بيانات من 209 إمرأة بعد سن اليأس مصابات بسرطان الثدي المشخصين حديثًا.

تم قياس مستويات فيتامين (د) في جميع النساء المصابات بالسرطان بعد التشخيص - وتم تحديد مستويات المصل التي لا تقل عن 30 نانوغرام / مل على أنها كافية.



لم يبلغ أي مشارك عن تناول مكملات فيتامين (د) في بداية الدراسة.

فيتامين د

لاحظ الباحثون ارتفاع معدلات نقص فيتامين (د) ونقصه بين النساء المصابات بسرطان الثدي.

كشفت النتائج أن 55.6 في المائة من مرضى سرطان الثدي يعانون من نقص فيتامين د مقارنة بـ 49.3 في المائة من مجموعة الضوابط ، و 26.2 في المائة من مرضى السرطان يعانون من نقص فيتامين د ، مقارنة بالضوابط الصحية.

وأشار الباحثون إلى أنه "تم الكشف عن تركيزات غير كافية أو ناقصة [فيتامين د] في 81.8 في المائة من النساء المصابات بالسرطان وفي 69.6 في المائة من النساء غير المصابات بالسرطان.

"هذه النتائج تتفق مع الدراسات السابقة التي أظهرت ارتفاع معدل [نقص فيتامين د] بين النساء المصابات بسرطان الثدي.

وأضاف ماتشادو: "إن تأثير مستقلب فيتامين د النشط على الثدي تتوسطه مستقبلات فيتامين د ، التي تتحكم في التعبير عن الجينات التي تنظم تكاثر الخلايا والتمايز والاستماتة.

"قد يقلل [فيتامين د] من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق منع تكاثر الخلايا ، والحث على التمايز والاستماتة ، وتثبيط تكوين الأوعية في كل من الثدي الطبيعي والخبيث.

"أشارت العديد من الدراسات غير المنضبطة إلى ارتفاع معدل نقص [فيتامين د] لدى النساء المصابات بسرطان الثدي."

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تضيف الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تظهر ارتباطًا عكسيًا بين نقص فيتامين (د) والإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم والكلى والرئة والبنكرياس.

وجدت دراسات سابقة أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 38 في المائة.

يعتقد أن فيتامين يمكن أن يقلل فقط من خطر الموت من مرض السرطان، بدلا من الوقوع الإجمالي لهذا المرض.

يؤثر نقص فيتامين (د) على مليار شخص في جميع أنحاء العالم، مع أعراض تشمل الاكتئاب وآلام العظام والظهر والإرهاق.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .