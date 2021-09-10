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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

شهر التوعية بسرطان البروستاتا: 7 نصائح للوقاية من المرض

صدى البلد

يعتبر شهر سبتمبر شهر التوعية بسرطان البروستاتا ووفقًا للمجلس الطبي الهندي للأبحاث ، فإن سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين الذكور.

يقول الدكتور شلب أغراوال ، أخصائي المسالك البولية في مستشفى CK Birla في جورجاون ، إن البروستاتا هي جزء من العضو التناسلي الذكري الموجود أمام المستقيم. وتتمثل وظيفتها في إفراز سائل يغذي الحيوانات المنوية ويحميها.

 

في كثير من الأحيان ، يتم تجاهل سرطان البروستاتا لأن الأعراض تشمل صعوبة في التبول ، وحرقان أثناء التبول وزيادة تواتر البول. لا يلاحظ المرضى هذه الأعراض لأنها جزء طبيعي من الشيخوخة .

 

يقول الطبيب إنه من المهم اتباع بعض النصائح للوقاية من سرطان البروستاتا. 

1. استهلاك الأطعمة التي تحتوي على اللايكوبين

الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة ذات اللون الأحمر. الطماطم غنية بالليكوبين. تظهر دراسات متعددة أن اللايكوبين يمنع تلف الحمض النووي لأنه يقلل من تكوين الجذور الحرة.

2. البقاء نشيطة

الحفاظ على لياقتك ورشاقتك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. تمارين مثل الركض والجري وركوب الدراجات والسباحة ليست مفيدة للياقة البدنية فحسب ، بل يمكنها أيضًا تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. أظهرت الأبحاث أن النشاط البدني يمكن أن يعكس ويمنع خطر الإصابة بالسرطان.

3. أن تكون نشيطا جنسيا

تظهر دراسات قليلة وجود علاقة مباشرة بين تكرار القذف وسرطان البروستاتا. الرجال الذين يقذفون أكثر لديهم فرص أقل للإصابة بسرطان البروستاتا - وجد أن 21 قذفًا شهريًا كافية لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عامًا. يمكن أن يؤدي تراكم السائل المنوي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عن طريق تعطيل وظيفة البروستاتا.

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي غني بالدهون المثلى

تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون واللوز والجوز مفيدة في الوقاية من سرطان البروستاتا. يمكن أن يؤدي استبدال الدهون الحيوانية بالدهون النباتية إلى فوائد إضافية حيث ترتبط البروتينات الحيوانية بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

5. تناول الأطعمة التي تحتوي على الايسوفلافون

توجد الايسوفلافون في أطعمة مثل فول الصويا والبازلاء والعدس والتوفو. تم العثور على انتشار سرطان البروستاتا منخفضة لدى الرجال من أصل آسيوي حيث أن تناولهم من الايسوفلافون أعلى.

6. تجنب التدخين

يرتبط التدخين بتكرار الأمراض. المرضى الذين يدخنون بشكل متكرر يتأثرون بشدة أكثر من المرضى الذين لا يدخنون. تشير دراسة إلى أن الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا والذين أقلعوا عن التدخين عاشوا ما يقرب من عقد من الزمن أكثر من الأشخاص الذين يدخنون بانتظام.

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