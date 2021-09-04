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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قائمة الأطعمة اللازمة للوقاية من السرطان

صدى البلد

يوجد بعض الأطعمة التي تقاوم الإصابة بسرطان ؛ حيث كشفت  أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK)، أن السمنة هي السبب المعروف لما لا يقل عن 13 نوعا مختلفا من الأورام، بما في ذلك سرطان الثدي وخاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وكذلك سرطان الأمعاء والرحم والمريء والبنكرياس والكلى والمبيض.

وقالت مؤسسة علاج السرطان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية: إن تناول الطعام الجيد يعد أحد أكثر وأسهل الطرق للوقاية من أمراض السرطان.

  ووفقا لبعض الدراسات والتقرير الطبيه نقدم لكم فى هذا التقرير ؛ قائمة الأطعمة اللازمة للوقاية من السرطان 

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١-اللفت:
به مادة الإندول (indole) التي تساعد على وقف تحول الخلايا السرطانية في الأنسجة الحساسة للأستروجين، وهو أيضا يقلل من نمو الأورام السرطانية.

٢- المشروم: 
يساعد الجسم على محاربة السرطان، وزيادة نشاط الجهاز المناعي؛ إذ يحتوي على السكريات، ومادة البيتا جلوكان  وتلك المواد تساعد على تعزيز الجهاز المناعي ومهاجمة الخلايا السرطانية ومنع تكاثرها، كما أنه يحفز إنتاج الانترفيرون في الجسم للقضاء على الفيروسات.

٣-الأعشاب البحرية:
تحتوي على عدد من المكونات مثل البيتا كاروتين وفيتامين ب 12، والألياف والكلوروفيل، التي تساعد في محاربة سرطان الثدي، كما تحتوي على المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد واليود.

٤-البطاطا: تحتوي على البيتا كاروتين والعديد من المواد المضادة للسرطان.

٥-الأفوكادو: غني بمادة الجلوتاثيون وهي أحد مضادات الأكسدة القوية، التي تهاجم الخلايا السرطانية وتمنع امتصاص الأمعاء للدهون، وهو مصدر قوى للبيتا كاروتين، ويمد الجسم بالبوتاسيوم أكثر من الموز، ويعتقد العلماء أنه مفيد أيضا في علاج الفيروسات الكبدية المسببة لسرطان الكبد.

٦-الفلفل الحار: 
يحتوي على مادة كيميائية تسمى كابسيسين (Capsaicin)، تبطل مفعول بعض المواد المسببة للسرطان، وتساعد في الوقاية من سرطان المعدة.

٧-التين:
غني بمركب البنزالدهيد  الذي أقره معهد البحوث الكيميائية والفيزيائية بطوكيو، كمادة شديدة التأثير في تقليص حجم الأورام السرطانية، كما أنه غنى بفيتامين A و C والكالسيوم والماغنسيوم وله فاعلية كبيرة في تقليل الشهية وفقدان الوزن. كما أن عصير التين جيد لقتل البكتريا.

٨-الجريب فروت:
أحد الفواكه الحمضية التي يعتقد الباحثون أنها تساعد في منع السرطان، حيث أظهرت بعض الدراسات المعملية أنه يمنع انتشار خلايا سرطان الثدي، ويحتوي أيضا على فيتامين سي والبيتا كاروتين وحمض الفوليك.

٩-العنب الأحمر:
يحتوي على مركب الفلافونويد ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المانعة للسرطان، كما أنه بثبط الإنزيمات التي تحفز نمو الخلايا السرطانية.

١٠-البرتقال والليمون:
يحتويان على مواد تحفز الخلايا المناعية التي تقتل خلايا السرطان.

١١-البروكلي والقرنبيط: 
يحتويان على عنصر كيميائي يسمى إندول كاربينول  الذي يكافح سرطان الثدي، عن طريق تقليل إفراز هرمون الأستروجين المسبب للسرطان، كما يحتويان على مادة كيميائية نباتية تسمى (sulforaphane) وهي تمنع بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم، وهذه المادة متواجدة في البراعم أكثر من باقي الثمرة بـ 20 مرة.

١٢-الجزر:
يحتوي على نسب مرتفعة من مادة البيتا كاروتين التي تحارب مجموعة كبيرة من السرطانات مثل سرطانات الرئة والفم والحلق والمعدة والأمعاء والبروستاتا والثدي.

وتقول الدكتورة كريستين براندت رئيسة قسم الأبحاث في المعهد الدنماركي للعلوم الزراعية إن هناك مادة أخرى في الجزر تسمى فالكارينول (Falcarinol) توقف نمو الخلايا السرطانية.
 

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