الفواكه وجرثومة المعدة.. كل ما تود معرفته عن المرض

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا يمكن لهذه الجراثيم أن تدخل الجسم وتعيش في الجهاز الهضمي بعد سنوات عديدة ، يمكن أن تسبب تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تؤدي عدوى جرثومة المعدة إلى سرطان المعدة أيضا.

تعد الإصابة بـ جرثومة المعدة شائعة، حوالي ثلثي سكان العالم موجودة داخل أجسادهم، أما بالنسبة لمعظم الأشخاص ، لا يسبب القرح أو أي أعراض أخرى.

تؤثر الأطعمة التي نأكلها بشكل كبير على التوازن البكتيري الدقيق لذلك ، من المهم التأكد من احتواء وجباتنا الغذائية بانتظام على الأطعمة التي تولد بكتيريا الأمعاء الجيدة حتى لا تصاب بجرثومة المعدة.

أسهل طريقة لضمان صحة الأمعاء وعدم الإصابة بـ جرثومة المعدة هي تناول الفواكه الغنية بالألياف والتي تعزز التوازن المعوي السليم.

كشف موقع lifehack، عن الفواكه التي تساعد على تحسين بكتيريا الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي...

-العنب البري

يساعد العنب البري على تنويع بكتيريا الأمعاء، إنها تدمر بكتيريا الأمعاء الضارة وتنتج أيضًا واحدة من أفضل نسب الألياف لكل سعر حراري على هذا الكوكب، نظرًا لأن معظم التوت مليء ببذور صغيرة ، فإن محتواها من الألياف أعلى من معظم الفواكه الأخرى.

-كيوي

الكيوي هو مصدر للطاقة خالي من الدهون وغني بالعناصر الغذائية، كوب واحد من شرائح الكيوي يحتوي على 110 سعرات حرارية ، بدون دهون ، جرامين من البروتين ، ألياف أكثر من وعاء من رقائق النخالة ، ونصف كمية السكر الموجودة في كوب من الأناناس النيء، الألياف الموجودة في الكيوي جيدة أيضًا لربط وإزالة السموم من القولون مما يساعد في الوقاية من سرطان القولون.

- التفاح

بالإضافة إلى كونه غذاءً غنيًا بالألياف ، فقد أظهر العلماء مؤخرًا أن الفوائد الصحية الهامة للتفاح قد تنبع من تأثيرها على البكتيريا في الجهاز الهضمي، في الدراسات التي أجريت على حيوانات المختبر ، من المعروف الآن أن تناول التفاح يغير بشكل كبير كميات اثنين من البكتيريا (Clostridialesو Bacteriodes) في الأمعاء الغليظة، نتيجة لهذه التغيرات البكتيرية يتغير أيضًا التمثيل الغذائي في الأمعاء الغليظة ، مما يوفر العديد من الفوائد الصحية.

-التوت

على غرار العنب البري ، التوت مليء بالألياف القابلة للذوبان، يساعد محتوى الألياف والماء في التوت على منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، الألياف الكافية تعزز الانتظام وهو أمر حاسم للتخلص اليومي من السموم من خلال الصفراء والبراز.

اكلات تقتل جرثومة المعدة

جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية هي مرض معدٍ ينتج عن انتقال البكتيريا الحلزونية إلى الجهاز الهضمي عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة أو الاتصال المباشر بلعاب أو قيء أو براز المريض، مسببةً مجموعة من الأعراض المزعجة، مثل ألم في البطن والتجشؤ المتكرر والانتفاخ والغثيان والقيء وفقدان الشهية و احيانا حساسية شديدة .

قدم موقع m.dailyhunt.in، مجموعة من الاكلات التي تقتل جرثومة المعدة و تساعدك على العلاج و تقليل الأعراض الناتجة عن المرض.

-الكركم

غني بعناصر مكافحة الجراثيم ويعمل كمبيد للجراثيم، و يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في البرد والتهاب الأنف والسعفة والقرحة والجرب.

-المانجو

قد تكون المانجو الغنية بفيتامين أ هي الفاكهة المفضلة لمعظم الأشخاص، لكن هل تعلم أن ملك الفاكهة يعمل أيضًا كمبيد للجراثيم، تستخدم المانجو الخام لمنع السكتات الدماغية ، بينما يمكن أن تساعدك المانجو الناضجة على محاربة العديد من الالتهابات، يمكن أن يمنع المانجو من التهابات البرد والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأنف.

- الجزر

الجزر هو غذاء مضاد للسرطان حيث يمكنه الحفاظ على التوازن الحمضي والقلوي في الجسم، كما أن الجزر غني بالبيتا كاروتين ويعمل كمضاد قوي للأكسدة ومنظف، يعد الطعام صحيًا جدًا للعيون لاحتوائه على فيتامين أ، يمكنه محاربة العديد من الالتهابات كما يمنعك من التهابات الجيوب الأنفية والعين والحنجرة.

- الملفوف

يحتوي الملفوف على الكثير من المعادن والأملاح القلوية والفيتامينات، يمكن أن تحميك الخضروات التي لا يتم تقديرها كثيرًا من البكتيريا مثل H Pylori التي يمكن أن تسبب قرحة في المعدة، كما أن الخضروات مفيدة في علاج أمراض المثانة واليرقان.

-ليمون

الليمون مفيد جدًا في زيادة مناعتك لأنه يحمي من الأمراض المعدية، يستخدم الليمون الدافئ مع الملح والسكر لتعزيز الشهية أثناء الإسهال، يمكن أن يساعد عصير الليمون مع العسل في علاج التهاب الحلق، يمكن أن يساعدك عصير الليمون في الماء المغلي مع العسل أيضًا على إنقاص الوزن.

- العسل

العسل غني بخصائص المضادات الحيوية، يمكن أن يكون مفيدًا في التهابات الحلق وكذلك في العديد من الأمراض الأخرى أيضًا. في الأيورفيدا ، يستخدم العسل الممزوج بالبوراكس والجلسرين في علاج تقرحات المعدة و الفم ويفيد أيضًا في الحروق والجروح.

- اللبن الرائب

اللبن الرائب مفيد في مكافحة الالتهابات وتهدئة المعدة لأنه غني بالمواد الحيوية، يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي يحارب الجراثيم والميكروبات التي يمكن أن تسبب الإسهال والتهاب الزائدة الدودية والدوسنتاريا.

الموز وجرثومة المعدة

الموز من أفضل الفاكهة للصحة وذلك لإحتزوائه على العديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات والألياف التي يحتاجها جسم الأنسان، لذلك ينصح الأطباء دائما بتناول ثمرة الموز يوميا حتى يستقيد الجسم بعناصره المهمه.

يتميز الموز بأنه من أكثر الفاكهة التي يوصي بتناولها لمرضي جرثومة المعدة، فهي تساعد على تهدئة الأعراض التي تزعج الكثير من الأشخاص بالإضافة إلي ذلك تعمل على تهدئة المعدة.

يعتبر الموز مصدر قوة للألياف الغذائية والبروتينات والبوتاسيوم وفيتامين B6 والمنغنيز، من المعروف أنها تؤثر بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية ، والهضم ، والتحكم في الوزن أيضا، وفقا لما نشره موقع atlasbiomed.

يمكن تناول الموز كوجبة خفيفة ، أو إضافتها إلى الحلويات ، أو استخدامها كطبق جانبي لذيذ.

الموز الأخضر (بما في ذلك الموز) ليس حلوًا ، مما يجعله بديلاً رائعًا ومتعدد الاستخدامات للبطاطس والحبوب للطبق الرئيسي لأنه يمكن سلقه أو قليه أو خبزه.

أما الموز الأصفرحلو ، وكلما نضج ، زادت نسبة السكر فيه، تشير الدراسات إلى أن الموز يجعل الأشخاص يشعرون بالشبع لفترة أطول ، وهو أمر جيد للتحكم في وزن الجسم، على الرغم من الاعتقاد السائد ، فإن الدوبامين الموجود في الموز لا يؤثر على مزاجك.

الموز أو الموز غير الناضج غنيان بالنشا المقاوم ، ويحتويان أيضًا على الأنسولين ، وكلاهما ألياف بريبايوتيك تغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة، يستخدمونها لصنع أحماض دهنية قصيرة السلسلة تكافح الالتهاب وتحافظ على صحة بطانة الأمعاء.

متى تموت جرثومة المعدة

تحدث عدوى جرثومة المعدة عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية المعدة، يحدث هذا عادة أثناء الطفولة، قد تكون عدوى الملوية البوابية سببًا شائعًا للقرحة الهضمية ، وتكون موجودة في أكثر من نصف الأشخاص في العالم.

لا يدرك معظم الأشخاص أنهم مصابون بعدوى جرثومة المعدة ، لأنهم لا يمرضون أبدًا، إذا ظهرت عليك علامات وأعراض القرحة الهضمية فمن المحتمل أن يفحصك الطبيب بحثًا عن عدوى جرثومة المعدة ، إذا كنت تعاني منها فيمكن علاجها بالمضادات الحيوية، وفقا لما نشره موقع mayoclinic .

أعراض جرثومة المعدة

لن تظهر على معظم المصابين جرثومة المعدة أي علامات أو أعراض، ليس من الواضح سبب ذلك ولكن قد يولد بعض الأشخاص بمقاومة أكبر للآثار الضارة لجرثومة الملوية البوابية.

عندما تظهر العلامات أو الأعراض مع عدوى جرثومة المعدة ، فقد تشمل:

-وجع أو ألم حارق في بطنك

-ألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة

-غثيان

-فقدان الشهية

-كثرة التجشؤ

-الانتفاخ

-فقدان الوزن غير المقصود

متى ترى الطبيب

حدد موعدًا مع طبيبك إذا لاحظت أي علامات وأعراض مستمرة تقلقك، اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا واجهت:

-آلام شديدة أو مستمرة في البطن

-صعوبة في البلع

-براز دموي أو أسود قطراني

-القيء أو القيء الدموي أو الأسود الذي يشبه القهوة المطحونة

أسباب الإصابة بـ جرثومة المعدة

لا تزال الطريقة الدقيقة التي تصيب بها بكتيريا الملوية البوابية شخصًا ما غير معروفة، قد تنتقل بكتيريا جرثومة المعدة من شخص لآخر من خلال الاتصال المباشر باللعاب أو القيء أو البراز، قد تنتشر بكتيريا الملوية البوابية أيضًا من خلال الطعام أو الماء الملوث.

عوامل خطر جرثومة المعدة

غالبًا ما يتم اكتساب عدوى الملوية البوابية في مرحلة الطفولة، ترتبط عوامل الخطر لعدوى الملوية البوابية بالظروف المعيشية في طفولتك ، مثل:

العيش في ظروف مزدحمة

لديك خطر أكبر للإصابة بعدوى الملوية البوابية إذا كنت تعيش في منزل مع العديد من الأشخاص الآخرين.

العيش بدون مصدر موثوق للمياه النظيفة

يساعد الحصول على إمداد موثوق به من المياه الجارية النظيفة على تقليل خطر الإصابة بالبكتيريا الحلزونية.

العيش مع شخص مصاب بعدوى جرثومة المعدة

إذا كان شخص ما تعيش معه مصابًا بعدوى الملوية البوابية ، فمن المرجح أن تكون مصابًا أيضًا بعدوى الملوية البوابية.

مضاعفات جرثومة المعدة

تشمل المضاعفات المرتبطة بعدوى جرثومة المعدة ما يلي:

-قرحة المعدة

يمكن أن تدمر الملوية البوابية البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة، هذا يمكن أن يسمح لحمض المعدة بتكوين قرحة مفتوحة (قرحة) حوالي 10٪ من المصابين بالبكتيريا الحلزونية يصابون بالقرحة.

-التهاب بطانة المعدة

يمكن لعدوى الملوية البوابية أن تهيج معدتك ، مسببة التهاب (التهاب المعدة).

-سرطان المعدة

تعد عدوى الملوية البوابية أحد عوامل الخطر القوية لأنواع معينة من سرطان المعدة.

الوقاية من جرثومة المعدة

في مناطق العالم التي تنتشر فيها عدوى الملوية البوابية ومضاعفاتها ، يقوم الأطباء أحيانًا باختبار الأشخاص الأصحاء بحثًا عن الملوية البوابية، ما إذا كانت هناك فائدة من اختبار عدوى الملوية البوابية عندما لا تكون لديك علامات أو أعراض للعدوى أمر مثير للجدل بين الأطباء.

إذا كنت قلقًا بشأن عدوى الملوية البوابية أو تعتقد أنك معرض لخطر كبير للإصابة بسرطان المعدة ، فتحدث إلى طبيبك، يمكنكما معًا تحديد ما إذا كان بإمكانك الاستفادة من فحص بكتيريا الملوية البوابية.