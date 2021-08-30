ماهي جرثومة المعدة ومتي تشكل خطرا علي الصحة؟ .. الأعراض والأسباب

نسمع كثيرا عن اصابات العديد من الاشخاص بـ جرثومة المعدة ولكن لايعرف البعض ماهي جرثومة المعدة ؟ حيث ان لها العديد من الاسماء الطبية ولكن تعد جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية الشكل تعيش في الجهاز الهضمي لكثير من الناس تغزو بطانة المعدة مسببة التهابًا وفي بعض الأحيان تقرحات.

من يصاب بجرثومة المعدة؟



تعتبر الحلزونية البوابية ة أو جرثومة المعدة شائعة جدًا ويصاب بها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. يُعتقد أن واحد من كل ثلاثة أستراليين مصاب بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، لكن أقل من 5٪ من الأطفال مصابون.

غالبًا ما يكون موجودًا في الأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية أو الاثني عشرية ، وهو مسؤول عن التسبب في معظم قرح الاثني عشر وحوالي ثلثي قرح المعدة كما يوجد أيضًا في بطانة المعدة للعديد من المرضى المصابين بسرطان المعدة.

تنتقل بكتيريا الملوية البوابية عن طريق التلامس الفموي ، مثل التقبيل قد تحدث العدوى أيضًا عن طريق مشاركة الطعام أو الأواني مع شخص مصاب ، أو من خلال ملامسة قيء أو براز شخص مصاب. يعد الطعام أو الماء الملوثان مصدرًا آخر للعدوى.

معدلات الإصابة بجرثومة المعدة أعلى بين كبار السن والمهاجرين ، وفي الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي وظروف المعيشة المزدحمة. تعتبر الظروف المعيشية عندما يكبر الشخص مؤشرًا جيدًا على ما إذا كان مصابًا أم لا. مع زيادة معايير النظافة وتقليل الاكتظاظ ، تقل معدلات الإصابة.

هل يمكن أن تنتقل جرثومة المعدة من شخص لآخر؟



نعم ، يمكن أن تنتقل بكتيريا الملوية البوابية ة أو جرثومة المعدة من شخص لآخر او جرثومة المعدة تم العثور على الحلزونية البوابية في اللعاب ، البلاك على الأسنان وفي البراز يمكن أن تنتشر العدوى عن طريق التقبيل ومن خلال نقل البكتيريا من أيدي أولئك الذين لم يغسلوها جيدًا بعد حركة الأمعاء.

يعتقد العلماء أن بكتيريا الملوية البوابية قد تنتشر أيضًا من خلال الماء والغذاء الملوثين بالبكتيريا الحلزونية البوابية.

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

يمكن أن يكون من اسباب الاصابة بجرثومة المعدة من خلال التهاب المعدة والأمعاء البكتيري على شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص الذين تناولوا الطعام نفسه يطلق عليه عادة التسمم الغذائي غالبًا ما يحدث بعد تناول الطعام في النزهات أو كافيتريات المدارس أو التجمعات الاجتماعية الكبيرة أو المطاعم.

قد يصاب طعامك بعدة طرق:

قد تتلامس اللحوم أو الدواجن مع البكتيريا عند معالجة الحيوان.

قد تحتوي المياه المستخدمة أثناء النمو أو الشحن على فضلات حيوانية أو بشرية.

قد يحدث تداول أو تحضير الطعام بشكل غير لائق في محلات البقالة أو المطاعم أو المنازل.

يحدث التسمم الغذائي غالبًا نتيجة الأكل أو الشرب:

طعام يحضره شخص لم يغسل يديه بشكل صحيح

طعام مُعد باستخدام أواني طهي غير نظيفة أو ألواح تقطيع أو أدوات أخرى

منتجات الألبان أو الأطعمة التي تحتوي على المايونيز (مثل سلطة الكرنب أو سلطة البطاطس) التي خرجت من الثلاجة لفترة طويلة جدًا

الأطعمة المجمدة أو المبردة التي لم يتم تخزينها في درجة حرارة مناسبة أو لم يتم تسخينها بشكل صحيح

المحار النيء مثل المحار أو البطلينوس

الفاكهة أو الخضار النيئة التي لم يتم غسلها جيدًا

الخضار أو عصائر الفاكهة ومنتجات الألبان النيئة (ابحث عن كلمة "مبستر" للتأكد من أن الطعام آمن للأكل أو الشرب)

اللحوم أو البيض غير المطبوخ جيدًا

المياه من بئر أو مجرى ، أو مياه مدينة أو بلدة لم تتم معالجتها

يمكن أن تسبب أنواع مختلفة من البكتيريا التهاب المعدة والأمعاء البكتيري وتكون اسباب الاصابة بجرثومة المعدة.

أعراض جرثومة المعدة

لا يعاني معظم المصابين بعدوى جرثومة المعدة من أي أعراض جرثومة المعدة ما يلي:

غثيان؛

وجع بطن

الانتفاخ.

التجشؤ.

ومع ذلك ، فإن هذه الأعراض شائعة لدى الأشخاص المصابين أو غير المصابين بجرثومة المعدة ، ولا يمكن إجراء تشخيص عدوى الملوية البوابية إلا عن طريق اختبار التنفس أو فحص الدم أو عينة البراز أو الخزعة.

متي تشكل جرثومة المعدة خطرا؟

يتسأل الكثير.. متي تشكل جرثومة المعدة خطر ؟ وهنا وجدت دراسة بأن بكتيريا حلزونية الشكل تنمو في الطبقة المخاطية التي تغطي الجزء الداخلي من معدة الإنسان وتسبب القرحة. يُعتقد أن أكثر من 50 في المائة من سكان العالم مصابون بالأمراض المعدية ، وهي السبب الرئيسي المحدد لسرطان المعدة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، كان سرطان المعدة رابع أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في عام 2015 ، حيث قتل أكثر من 750 ألف شخص على مستوى العالم.

تسبب العدوى مثل الملوية البوابية بشكل مباشر أو غير مباشر ما يصل إلى 20 بالمائة من السرطانات في جميع أنحاء العالم. و معرفة السبب يعطينا هدفًا واضحًا لتطوير لقاحات للوقاية أو أدوات للتعرف بشكل أفضل على المخاطر.

يقر فريق البحث بالعدد الصغير من المشاركين في الدراسة ويحد من الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها وكان ذلك تحت اشراف فرق البحث من Fred Hutch وجامعة Zhengzhou في التعاون بشكل أكبر في دراسة أكبر بكثير.

كيف يتم علاج جرثومة المعدة؟

إذا لم تظهر عليك أنت أو طفلك أي أعراض ، فلا داعي للعلاج. إذا تم تشخيصك بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، فتجنب تناول الأدوية المضادة للالتهابات. يمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بالقرحة.

يتم علاج القرحة التي تسببها بكتيريا الملوية البوابية بمزيج من المضادات الحيوية ومثبط مضخة البروتون التي تقلل الحموضة.

المضادات الحيوية: عادة ما يتم وصف نوعين من المضادات الحيوية. من بين الخيارات الشائعة أموكسيسيلين وكلاريثروميسين (بياكسين®) وميترونيدازول (فلاجيل®) والتتراسيكلين.

عادة ما يتم وصف نوعين من المضادات الحيوية. من بين الخيارات الشائعة أموكسيسيلين وكلاريثروميسين (بياكسين®) وميترونيدازول (فلاجيل®) والتتراسيكلين. مثبطات مضخة البروتون: تشمل مثبطات مضخة البروتون المستخدمة بشكل شائع لانزوبرازول (بريفاسيد) ، أوميبرازول (بريلوسيك) ، بانتوبرازول (بروتونيكس) ، رابيبرازول (أكيفيكس®) أو إيزوميبرازول (نيكسيوم).

تشمل مثبطات مضخة البروتون المستخدمة بشكل شائع لانزوبرازول (بريفاسيد) ، أوميبرازول (بريلوسيك) ، بانتوبرازول (بروتونيكس) ، رابيبرازول (أكيفيكس®) أو إيزوميبرازول (نيكسيوم). البزموت سبساليسيلات: في بعض الأحيان يضاف هذا الدواء (على سبيل المثال ، Pepto-Bismol®) إلى المضادات الحيوية بالإضافة إلى تركيبات مثبطات مضخة البروتون المذكورة أعلاه. هذا الدواء يحمي بطانة المعدة.

عادة ما يتم أخذ العلاج المركب لمدة 14 يومًا.

يجمع دواء واحد جديد ، Talicia® ، بين اثنين من المضادات الحيوية (ريفابوتين وأموكسيسيلين) مع مثبط مضخة البروتون (أوميبرازول) في كبسولة واحدة.

طرق الوقاية من الاصابة بجرثومة المعدة

يمكنك تقليل خطر الإصابة بعدوى الملوية البوابية أو جرثومة المعدة عن طريق :

اشرب الماء النظيف واستخدم الماء النظيف أثناء تحضير الطعام. (مهم بشكل خاص إذا كنت تعيش في مناطق من العالم معروفة بتلوث إمدادات المياه.)

اغسل يديك جيدًا (20 ثانية) بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.