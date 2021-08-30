أدوية مركبة لمدة 14 يومًا.. كيفية علاج جرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة بكتيريا يمكن أن تسبب عدوى في المعدة أو الاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة).

إنه السبب الأكثر شيوعًا لمرض القرحة الهضمية يمكن أيضًا أن تسبب جرثومة المعدة والمعروفة عليما ببكتريا الملوية البوابية التهاب بطانة المعدة ( التهاب المعدة ) يمكن أن تؤدي عدوى الملوية البوابية طويلة الأمد غير المعالجة إلى سرطان المعدة (نادرًا).

متي تشكل جرثومة المعدة خطرا؟

يتساءل الكثير متي تشكل جرثومة المعدة خطرا ؟ وهنا وجدت دراسة بأن بكتيريا حلزونية الشكل تنمو في الطبقة المخاطية التي تغطي الجزء الداخلي من معدة الإنسان وتسبب القرحة.

يُعتقد أن أكثر من 50 في المائة من سكان العالم مصابون بالأمراض المعدية ، وهي السبب الرئيسي المحدد لسرطان المعدة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، كان سرطان المعدة رابع أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في عام 2015 ، حيث قتل أكثر من 750 ألف شخص على مستوى العالم.

تسبب العدوى مثل الملوية البوابية بشكل مباشر أو غير مباشر ما يصل إلى 20 بالمائة من السرطانات في جميع أنحاء العالم. و معرفة السبب يعطينا هدفًا واضحًا لتطوير لقاحات للوقاية أو أدوات للتعرف بشكل أفضل على المخاطر.

يقر فريق البحث بالعدد الصغير من المشاركين في الدراسة ويحد من الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها وكان ذلك تحت اشراف فرق البحث من Fred Hutch وجامعة Zhengzhou في التعاون بشكل أكبر في دراسة أكبر بكثير.

كيف يتم علاج جرثومة المعدة؟

إذا لم تظهر عليك أنت أو طفلك أي أعراض ، فلا داعي للعلاج. إذا تم تشخيصك بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، فتجنب تناول الأدوية المضادة للالتهابات. يمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بالقرحة.

يتم علاج القرحة التي تسببها بكتيريا الملوية البوابية بمزيج من المضادات الحيوية ومثبط مضخة البروتون التي تقلل الحموضة.

المضادات الحيوية: عادة ما يتم وصف نوعين من المضادات الحيوية. من بين الخيارات الشائعة أموكسيسيلين وكلاريثروميسين (بياكسين®) وميترونيدازول (فلاجيل®) والتتراسيكلين.

مثبطات مضخة البروتون: تشمل مثبطات مضخة البروتون المستخدمة بشكل شائع لانزوبرازول (بريفاسيد) ، أوميبرازول (بريلوسيك) ، بانتوبرازول (بروتونيكس) ، رابيبرازول (أكيفيكس®) أو إيزوميبرازول (نيكسيوم).

البزموت سبساليسيلات: في بعض الأحيان يضاف هذا الدواء (على سبيل المثال ، Pepto-Bismol®) إلى المضادات الحيوية بالإضافة إلى تركيبات مثبطات مضخة البروتون المذكورة أعلاه. هذا الدواء يحمي بطانة المعدة.

عادة ما يتم أخذ العلاج المركب لمدة 14 يومًا.

يجمع دواء واحد جديد ، Talicia® ، بين اثنين من المضادات الحيوية (ريفابوتين وأموكسيسيلين) مع مثبط مضخة البروتون (أوميبرازول) في كبسولة واحدة.