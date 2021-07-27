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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ثلاث علامات بعد تناول الطعام تشير إلى خطر إصابتك بسرطان الأمعاء

سرطان الامعاء
سرطان الامعاء

يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطانات التي يتم تشخيصها شيوعًا في المملكة المتحدة، ترتبط الأعراض الرئيسية بتغيير في عادات الأمعاء ، ولكن يمكن أن تظهر العلامات أيضًا بعد تناول وجبة.
 

يعني سرطان الأمعاء أن الخلايا السرطانية قد تطورت وتضاعفت في الأمعاء الغليظة (القولون) والممر الخلفي (المستقيم). نظرًا لموقع السرطان ، فإن العديد من الأعراض تنطوي على تغيير في عادة الأمعاء الطبيعية، يمكن أن تلعب هذه العلامات أيضًا بعد تناول الطعام. ما هي المؤشرات الثلاثة الرئيسية التي تحدث بعد تناول الطعام التحذير من المخاطر الخاصة بك؟

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ثلاث أعراض تشير لسرطان الأمعاء 

 

تعتبر آلام المعدة أو الانزعاج أو الانتفاخ الناجم دائمًا عن تناول الطعام علامات على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء وفقًا لـ Health and Safety Executive.

وأضاف الموقع الصحي: “هذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تقليل كمية الطعام المتناولة وفقدان الوزن ،"تشمل الأعراض الأخرى التغيير المستمر في عادة الأمعاء بما في ذلك الذهاب في كثير من الأحيان مع براز أكثر مرونة أو دم في برازك خاصة إذا اختلط مع البراز."

 يكون الشعور بعدم الراحة بعد تناول وجبة من الأعراض المبكرة للمرض.

 يكون الإحساس مشابهًا لألم الانتفاخ وقد يجعل المرضى يحدون من كمية الطعام الذي يتناولونه نتيجة لذلك، يؤدي هذا لاحقًا إلى فقدان الوزن ، وهو أيضًا علامة شائعة لسرطان الأمعاء ،يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا لم تختفي آلام المعدة ، خاصة بعد تناول الطعام.

إذا كنت تعاني من فقدان الوزن بشكل غير متوقع ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء، تستهلك الخلايا السرطانية في الواقع طاقة الجسم مع استمرارها في التكاثر ، يمكن أن يؤدي الورم إلى انسداد القولون أو القناة المعوية مما يمنع امتصاص العناصر الغذائية بشكل كافٍ مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

كان يُنظر إلى سرطان الأمعاء على أنه مرض يصيب كبار السن ، ولكن يتم تشخيص المزيد من الشباب كل عام ،هذا النوع من السرطان يمكن الوقاية منه تمامًا من خلال أدوات الفحص المنتظمة.

 

فحص سرطان الأمعاء


نتيجة لإختبار والصونار اختبارًا يسمى اختبار البراز الكيميائي المناعي ،الاختبار له عصا متصلة بالغطاء، يستخدم هذا لأخذ عينة صغيرة من البراز ثم إعادته إلى الأنبوب.

نظام الغذائي وسرطان الأمعاء


هناك دليل قوي على أن تناول اللحوم المصنعة والكثير من اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

لتقليل المخاطر ، قلل من كمية اللحوم الحمراء التي تتناولها وتجنب اللحوم المصنعة قدر الإمكان.

تعتبر الألياف جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي للأمعاء وهي مهمة جدًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

تحافظ الألياف على كل شيء يتحرك بسهولة عبر الجهاز الهضمي ، وتضيف كميات كبيرة من الفضلات (البراز) وتجعل من السهل التنقل عبر الأمعاء.

الأمعاء العلامات الخلايا السرطانية القولون السرطان

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