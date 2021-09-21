رأفت يوسف: نسبة نجاح 100% لعلاج سرطان عنق الرحم في هذه الحالة

قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية، والمتحدث الرسمي باسم الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن المرأة تقوم بدور مهم في كل المواقع سواء كانت الأم أو الزوجة أو الجدة، مشددًا على ضرورة الوعي بسرطان عنق الرحم.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن سرطان عنق الرحم يأتي من خلال فيروس، وإذا اكتشف هذا الفيروس بشكل مبكر، نستطيع الوقاية منه بنسبة 100%، مضيفًا أن خطورة هذا السرطان تكمن في أنه صامت، وأعراضه غير محددة.

ولفت إلى أن أعراض سرطان الرحم تتمثل في اضطراب الدورة الشهرية، وبعض الإفرازات البسيطة، ولهذا قد يتم تجاهله، مشيرًا إلى أن سرطان عنق الرحم ينتشر بشكل سريع في الأمعاء والكلى، ويدمر جسم المرأة.



