عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأفت يوسف: نسبة نجاح 100% لعلاج سرطان عنق الرحم في هذه الحالة

الدكتور رأفت يوسف،
الدكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية

قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية، والمتحدث الرسمي باسم الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن المرأة تقوم بدور مهم في كل المواقع سواء كانت الأم أو الزوجة أو الجدة، مشددًا على ضرورة الوعي بسرطان عنق الرحم.

 

وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن سرطان عنق الرحم يأتي من خلال فيروس، وإذا اكتشف هذا الفيروس بشكل مبكر، نستطيع الوقاية منه بنسبة 100%، مضيفًا أن خطورة هذا السرطان تكمن في أنه صامت، وأعراضه غير محددة.

 

ولفت إلى أن أعراض سرطان الرحم تتمثل في اضطراب الدورة الشهرية، وبعض الإفرازات البسيطة، ولهذا قد يتم تجاهله، مشيرًا إلى أن سرطان عنق الرحم ينتشر بشكل سريع في الأمعاء والكلى، ويدمر جسم المرأة.

 

 

ترشيحاتنا

حدادا على المشير طنطاوي.. بسمة وهبة ترتدي الأسود خلال تقديم "90 دقيقة"

إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار بـ واشنطن

أحمد أدريس|الثعلب الذي استخدم اللغة النوبية لمراوغة الإسرائيليين في حرب أكتوبر

حكم ترك العقيقة لغير المقتدر؟.. الإفتاء ترد

تزامنا مع يوم السلام العالمي.. انطلاق مؤتمر فرص السلام بالمنطقة بالجامعة العربية

يكشف خونة الداخل والخارج ... أحمد موسى يعرض كلمة قديمة للمشير طنطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن 84 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

اﻟﻤﺰﻳﺪ