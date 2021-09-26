بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

حدثت عملية سطو فاشلة على بنك بشكل خاطئ عندما سقطت ساق أحد اللصوص الاصطناعية أثناء محاولته تهديد الموظفين بمسدس لعبة.

سارت الأمور من سيء إلى أسوأ بالنسبة للص، الذي يُعتقد أنه إيطالي يبلغ من العمر 45 عامًا، حيث تبخرت آماله في الحصول على الكثير من الأموال بسهولة.

والصدمة الأكبر للص كانت عندما تم التخلي عنه من قبل شريكه في الجريمة الذي فر من مكان الحادث عندما رأى ما حدث له.

كان الثنائي يحاولان سرقة مصرف Banco Sabadell في مدينة كوستا بلانكا في أليكانتي بعد ظهر يوم الجمعة.

لا تزال الشرطة تطارد الشريك الهارب والأشخاص الآخرين الذين تم رصدهم خارج البنك الذين يُعتقد أنهم كانوا يعملون كمراقبين.

كان الرجل الإيطالي، متنكرا بقبعة ونظارة، يشارك في غارة هاوية بمسدس قال شهود عيان إنه "من الواضح أنه مزيف للغاية".

سرعان ما أدرك العملاء والموظفون أنهم قادرون على التغلب عليه، فهجموا عليه وطرحوه أرضا.