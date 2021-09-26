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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. مرسوم بتعيين أحمد جمعة الزعابي مستشارا لرئيس الدولة

الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد

أصدر خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات مرسوما بتعيين أحمد جمعة الزعابي مستشارا لرئيس الدولة.

وكان قد اعتمد  خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،  التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، والذي أعلن عنه محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما أعلن  محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، وذلك بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، مؤكداً أن الحكومة الجديدة، ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن مبادئ الخمسين.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد: «بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، واعتماد أخي رئيس الدولة، حفظه الله.. نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، ومع التشكيل الجديد، نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة».

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