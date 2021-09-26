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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد شهر من البحث عن عجوز

داخل بطن تمساح.. العثور على أمريكي مفقود في إعصار "إيدا"

صدى البلد

شهدت عدد من الولايات الأمريكية، إعصار إيدا القوي الذي أغرق البيوت والمباني والطرق، كما عصف بحياة عدد من البشر، ولكن أغرب حالة وفاة وقعت في أثناء إعصار "إيدا" هو ابتلاع تمساح لرجل.

 

وكان الرجل اختفى لعدة أيام عن منزله وكان ذلك في 30 أغسطس الماضي، وأبلغت زوجته عن اختفاء زوجها وتغيبه عن المنزل.

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وفي ذلك الوقت الذي اختفى فيه الرجل كانت الفيضانات بدأت بالفعل في منطقة "سيديل"، بحسب ما نشرت "سبوتنيك" الروسية.

 

وتروي الزوجة إنها كانت مع زوجها أثناء مهاجمة تمساح له وبينما كانت تحاول الزوجة أن تساعد زوجها كاد التمساح يهاجمها أيضًا.

 

وتركت الزوجة زوجها لتستنجد بأحد من المارة، وعندما عادت إلى المكان لم تجد زوجها على الإطلاق ولم يعود إلى المنزل من ذلك الوقت.

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وبالبحث المستمر، عثرت الشرطة على تمساح وزنه 230 كيلوجرام في ولاية لويزيانا، وعند تشريح التمساح عثر على بقايا جسد بشري في معدة التمساح الضخمة.

 

وبعد إجراء الحمض النووري على بقايا الشخص الذي عثر عليه، أثبت أنه يعود للزوج الغائب والذي يدعى "لتيموثي ساتيرلي" الذي يبلغ من العمر 71 عامًا.

إعصار إعصار إيدا البشر حالة وفاة تمساح

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