"المهندسين": إقامة 6 أبراج سكنية وإدارية وسياحية بارتفاع 66 مترا علي أرض "سيتي ستار"

أكد الدكتور مهندس حماد عبدالله رئيس المكتب الفني لنقابة المهندسين، أن جميع المشروعات الاستثمارية للنقابة ستكون أحد الروافد الرئيسية لزيادة موارد الصندوق وتعظيم إيرادات النقابة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها المكتب الفني اليوم السبت لاستعراض مشروع استغلال أرض سيتي ستار الذي قدمه الدكتور مهندس أحمد الزيات أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وهي الجلسة التي شارك فيها المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق ، والمهندس أحمد حشيش – أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والدكتور مهندس هشام سعودي رئيس نقابة الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى، والدكتور مهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق وعضو المكتب الفني للنقابة والمهندس الاستشاري هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسين القاهرة والدكتور مهندس معتز طلبة رئيس الشعبة المعمارية والمهندس عادل درويش رئيس شعبة الميكانيكا والمهندس مؤمن شفيق عضو المجلس الأعلى للنقابة ، وعدد من كبار مهندسي الشعبة المدنية والشعبة المعمارية ولجنتي البيئة والأمن الصناعي



وقال رئيس المكتب الفني لنقابة المهندسين: “الشغل الشاغل للمكتب الفني للنقابة هو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول النقابية والتي ظلت مهملة لسنوات طويلة، وتعظيم إيراداتها، دون تحمل صندوق المعاشات أية أعباء مالية، وهو ما تحقق بالفعل حاليا في مشروعات مستشفى المهندسين وأرض سيتي ستار ومصنع المكرونة والمجمع الصناعي كفر ربيع”.



وأضاف: "النقابة تلقت عروضا كثيرة من جهات عديدة للمشاركة في تنفيذ مشروع مستشفي المهندسين على رأسها عروض من اتحاد المهن الطبية و"جرونيل" و"الألماني السعودي"، كما تلقت مؤخرا عدة عروض للمشاركة في مشروع استغلال أرض سيتي ستار من بينها عرضا كتابيا رسميا قدمته إحدي الجهات المصرية ذات السمعة الطيبة والتي عرضت مشاركة النقابة لإقامة مشروع مجمع سكنى اداري تجاري فندقي في أرض سيتي ستار".



وتابع: "كل عروض المشاركة التي تتلقاها النقابة ليس لها إلا معني واحد وهو أن مشروعات النقابة مشروعات واعدة ودراسات الجدوى التي اجرتها النقابة عليها كانت دراسات محترمة شجعت جهات عديدة لتقديم عروض لمشاركة النقابة في تلك المشروعات"، مشددا علي أن النقابة تلتزم بشكل كامل بالقوانين المنظمة لإقامة المشروعات الاقتصادية كما تلتزم بالشفافية المطلقة في مناقشة تلك العروض لاختيار ما يحقق اعلى عائد لصندوق معاشات النقابة.



وواصل: “كل ما تقدمه النقابة في مشروعاتها الاستثمارية الحالية هو أصول كانت مهملة وغير مستغلة، وتم اعادة الحياة إليها من جديد، إضافة إلى دراسات جدوى واقتصادية وتصميمات هندسية تم تقديمها للنقابة بشكل تطوعي”.



وأعلن رئيس المكتب الفني للنقابة، أن شركة المقاولون العرب بدأت اليوم السبت تشييد مستشفى المهندسين.



وأضاف: “المكتب الفني والمجلس الأعلى للنقابة يخضعان كل العروض لدراسات مستفيضة”.



ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، أن نقابة المهندسين تمتلك حاليا فرصة لا تعوض لتعظيم أصولها الاستثمارية بفضل ما يبذله المكتب الفني من جهود في هذا الشأن، وقال: "المكتب الفني يضم قامات علمية وهندسية كبيرة قادرة على النهوض بأصول النقابة وبمشروعاتها الإستثمارية".



وأضاف: "هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى والمكتب الفني يعلمون على قلب رجل واحد لتعظيم إيرادات النقابة ، ونرحب بمقترحات المهندسين لتنمية موارد النقابة".



وقال المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، أن جميع مشاريع النقابة تتم بضمان صندوق المعاشات وهذا ما سوف يتم بمشروع مستشفي المهندسين وجميع المشاريع الاستثمارية التي تنفذها النقابة، كما ان النقابة تعمل في أطار منظمي محترف لتنمية عوائد صندوق المعاشات ويتم الاستعانه بالعديد من الكفائات والكوادر لوصول لأفضل النتائج وهو ما كانت تفتقده نقابة المهندسين سابقا.



وقال الدكتور مهندس هشام سعودي عضو لجنة مشروع سيتي ستار، أن التعاون والتشاور يتم بشكل احترافي ورائع بين المكتب الفني والمجلس الأعلى للنقابة لتحقيق أعلى عائد استثماري للنقابة، مشيرا إلى أن النقابة اشترت أرض سيتي ستار في فبراير عام 1989 وتسلمتها عام 1991 وتركتها دون استغلال حتى جاء المجلس الأعلي الحالي وقرر إعادة الحياة لهذه الأرض وإقامة مشروع معماري كبير بها خاصة وأن مساحتها الحالية تبلغ 29 ألف وو914 مترا وقيمتها تتجاوز مليار و400 مليون جنيه.



وأوضح أن الدكتور أحمد الزيات، قدم مقترحا لمشروع اسكاني خدمى تجاري اداري يقام فوق ارض سيتي ستار وهو مجرد فكرة مبدئية لما يمكن إقامته فوق أراضي سيتي ستار، ولكن المشروع النهائي سيتم اختياره عبر مسابقة معمارية تطرح على جموع المهندسين طبقا لكراسة شروط تتوافق مع كل الضوابط والأحكام والاشتراطات الخاصة بالأكواد الجديدة وتحقق للنقابة أقصى استفادة ممكنة.



وأكد الدكتور احمد الزيات، أن الهدف الرئيسي لمشروعه المعماري الذي قدمه للمكتب الفني للنقابة هو الوصول لأعلى استفادة معمارية من أرض سيتي ستار، مشيرا إلى أن موقع أرض موقع سيتي متميز، مشيرا إلى وجود ثلاث أوجه للتعامل مع الأرض لتحقيق أقصى استفادة طبقا لما هو مطروح من الاشتراطات البنائية، موضحا أن أول تلك الأوجه هى التعامل مع الموقع كقطعة أرض واحدة وفى هذه الحالة سيكون إجمالى مسطحات الاستثمار حوالى 20 ألف متر مربع، فيما لو تم التعامل كمشروع تقسيم سوف يكون إجمالى مسطحات الاستثمار حوالى 31 ألف متر مربع، أما لو تم التعامل بمعامل بناء 6 سيصل إجمال مسطحات الاستثمار إلى حوالى 174 الف متر مربع وبالتالي فالأفضل هو التعامل معها بمعامل بناء 6 لإقامة 6 أبراج منفصلة تصل لارتفاع 66 متر تصلح لتكون مشروع سكنى واداري وسياحي وفندقي وتجاري وسياحي.



وشدد الدكتور شريف هدارة عضو المكتب الفني، على حرص المكتب الفني على سرعة استغلال أرض ستي ستار بما يحقق عائدا محترما للنقابة وصندوق المعاشات.