التنمية المحلية: تشميع 91 ألف مركز دروس خصوصية.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة مستمرة في غلق السناتر التعليمية أو أي مراكز خارج المنظومة التعليمية الرسمية، معقبا: "يتم غلق السناتر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المنظومة التعليمية".

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "عدد السناتر التي تم غلقها منذ العام الماضي حتى شهر سبتمبر الجاري يتجاوز 91 ألف سنتر، تم غلقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها".



وأشارإلى أن كافة سناتر الدروس الخصوصية المتواجدة بالمحافظات تعتبر غير قانونية ونتعامل معها وفقا للقانون، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كل الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد والاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أي معوقات.



وأكمل الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تجرى المتابعة الدقيقة لكل استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديدة بصورة يومية.

وأوضح أن المراكز التكنولوجية التي يتم افتتاحها في المحافظات أو المراكز المتنقلة تسهل حياة المواطن، حيث يتم استخراج كافة الخدمات الخاصة بتراخيص البناء أو تراخيص المحلات، مشيرا إلى أنه تم تسليم 18 سيارة للمحافظات للعمل مراكز تكنولوجية متنقلة.