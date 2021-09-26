محمد فاروق: التنسيق بين الأندية والرابطة يصب في مصلحة الدوري

قال محمد فاروق، لاعب النادي الأهلي السابق، إن التنسيق بين أندية الدوري الممتاز، والرابطة، أمر هام للغاية لخروج الموسم الكروي الجديد في أحسن صورة.

وأضاف محمد فاروق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN": "رابطة الأندية المحترفة بقيادة أحمد دياب ، اقترحت إقامة الدوري العام الموسم المقبل بنظام المجموعتين ، على أن تقام دورة فاصلة أخرى بين أصحاب المركزين الأول والثاني لتحديد البطل ، كما هناك اقتراح آخر تم طرحه ، وهو أن تقام مسابقة الدوري العام من دور واحد ، ثم يلعب أصحاب المراكز الثمانية الأولى دورة فاصلة يتوج من خلالها المتصدر بلقب الدوري العام "

وتابع: "هناك اقتراح أخير تم طرحه على مائدة الرابطة ، وهو أن تقام المسابقة بشكلها الطبيعي ، ولكن هذا الأمر سيجعل الموسم الكروي مضغوطاً مثل الموسم الماضي ، نظراً للارتباطات الدولية للمنتخب الوطني ما بين كأس الأمم الإفريقية و كأس العرب ، بالإضافة إلى إرتباطات الأندية في البطولات الإفريقية ".

واختتم: "التنسيق بين الأندية والرابطة سيخرج بالموسم الكروي في أحسن صورة ممكنة ، وهو الدور الحقيقي للرابطة ، كما يحدث في روابط الأندية المحترفة بالدوريات الأوروبية ".