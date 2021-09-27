مشاركة متميزة لروسيا في مهرجان "جوتير 2021"

أقيمت فعاليات مهرجان "جوتير 2021" في نسخته الثامنة بعنوان "عالم واحد.. ثقافات مختلفة"، تحت رعاية مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع مجلة نص الدنيا، وذلك بقصر البارون، ويهدف إلى التعريف بثقافات الشعوب المختلفة في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم أشهر أكلاتها الشعبية وعروضها الثقافية، إلى جانب معرض للحرف اليدوية والتراثية.

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، أمس الأحد، أن مشاركة روسيا في المهرجان هذا العام كانت متميزة، كون المهرجان يأتي بالتزامن مع عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا، حيث قدم الأطفال الروس عددا من العروض الاستعراضية والغنائية بمشاركة المغنية "ديانا وهبة" وفرقة "أنديجو" للفنون الشعبية الروسية، كما تم تكريم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة على مجهوداته في توطيد التعاون الثقافي بين البلدين.



ومن جانبه، عبَّر مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أليكسي تيفانيان عن سعادته بالتكريم وبالتنظيم الجيد للمهرجان، والحرص في هذه الدورة على تنوع الأنشطة الثقافية ومشاركة العديد من السفارات، مؤكدا أن اختيار قصر البارون أضفى على الاحتفالية طابعًا تاريخيًا مميزًا.