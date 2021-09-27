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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الجليل : ميكيسيوني وعبد القادر مكسب كبير .. وأفشـة يعاني من الإجهاد

الأهلي
الأهلي

أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق بآداء الثنائي أحمد عبد القادر و لويس ميكيسيوني لاعبا الأهلي ، خلال مباراة انبي بكأس مصر أول أمس السبت والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف ".

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " لويس ميكيسيوني ظهر بشكل مميز أمام انبي بكأس مصر ، وشكَل خطورة كبيرة على مرمى الفريق البترولي ، وسيصبح له شأناً كبيراً في الموسم المقبل "

وأضاف : " محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي ، يعاني بشدة من الإجهاد نظراً لضغط المباريات ، حيث أنه من اللاعبين القلائل الذين شاركوا في جميع المباريات دون إراحة ، فهو اللاعب الوحيد بالقلعة الحمراء الذي ليس له بديل ".

شهدت مباراة الأهلي ونظيره فريق إنبي فى كأس مصر الظهور الأول لـ اللاعب الوافد أحمد عبد القادر بعد عودته من الإعارة فى صفوف سموحة.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره فريق انبي بهدف دون رد أحرزه صلاح محسن وتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر لمواجهة فريق بيراميدز.

عودة أحمد عبد القادر لصفوف الفريق تمثل إضافة هامة جدا وتدعيم متميز لخط هجوم النادي الأهلي.

أحمد عبد القادر سجل حضورا مميزا أمام انبي عبر تحركاته المشاكسة وخطورته فى الخطوط الأمامية وإرساله للكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء لزملائه المهاجمين.

إحصائيات احمد عبد القادر في إعارة سموحة

شارك اللاعب أحمد عبد القادر بقميص فريق سموحة فى ٢٧ مباراة

سجل أحمد عبد القادر بقميص فريق سموحة ١٠ أهداف.

ساهم أحمد عبد القادر بقميص فريق سموحة فى صناعة ٥ أهداف
 

أحمد عبد القادر ميكيسيوني أفشة الأهلى

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