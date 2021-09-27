ستاد التتش.. قصة مهرجان اعتزال السبعة الكبار فى الاهلي

أعلن السبعة الكبار فى النادي الأهلي اعتزالهم اللعب رسميا بعد نكسة 1967 وتوقف النشاط الرياضى آنذاك حتى عاد بعد نصر أكتوبر عام ١٩٧٣.

وتضمنت قائمة السبعة لاعبين الكبار المعتزلين كل من المايسترو صالح سليم والجنرال محمود الجوهري وطه اسماعيل وعادل هيكل ورفعت الفناجيلى وميمي الشربينى وطارق سليم.

بعد عودة النشاط الرياضى قام المسئولون فى النادى الأهلى بتكريم السبعة لاعبين الكبار وذلك بإقامة مباراة ودية بإستاد التتش.

وشهدت مبارة التكريم للاعبين تابعة الكبار التى جاءت بعد قرار الإعتزال بفترة كبيرة ظهور زيادة فى أوزان كافة اللاعبين وخاصة ميمى الشربيني ورفعت الفناجيلي.

صالح سليم

صالح سليم مواليد 11 سبتمبر 1930 وتوفي يوم 6 مايو 2002 ويعتبر من أبرز رموز الرياضة المصرية والعربية وعلم من أعلام النادي الأهلي.

وسجل صالح سليم 101 هدف في حياته الكروية، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و 92 هدفاً أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس.

وحقق صالح سليم إنجازاً شخصياً كونه اللاعب الوحيد الذي أحرز سبعة أهداف في لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادي الإسماعيلي، في مباراة أحرز فيها الأهلي ثمانية أهداف.

كما أن لصالح سليم إنجازين شخصيين آخرين هما أكبر عدد من البطولات يحرزها نادي في عهد رئيس واحد وهو 53 بطولة، وإحرازه هو وجيله من اللاعبين الدوري 9 مرات متتالية، وهو رقم لم يكسر حتى الآن.

رفعت الفناجيلى

رفعت الفناجيلى لاعب كرة قدم وكابتن النادي الأهلي وساعد الهجوم الأيمن للنادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة القدم في الخمسينات والستينيات وهو أحد الأسماء اللامعة في تاريخ كرة القدم المصرية والنادي الأهلي.

قرر رفعت الفناحيلي الاعتزال عام 1967 ومنحه المشير عبد الحكيم عامر رتبة ملازم وتم منحه لقب نجم عام 1960 من النقاد.

محمود الجوهرى

الجنرال محمود الجوهري من مواليد 20 فبراير 1938 وتوفي يوم 3 سبتمبر 2012 وهو أحد أكبر المدربين في تاريخ كرة القدم المصرية.

الجوهري العالمي كان ضابطاً في الجيش المصري وأحد الذين شاركوا في حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ برتبة مقدم، وخرج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة.

وله بنتان وولد واحد يدعي أحمد لم يكمل مشواره في كرة القدم بعد أن لعب لعدة سنوات في نادي هليوبوليس ولكنه اعتزل وتفرغ لعمله الخاص وله حفيد آخر اسمه كريم جميل الجوهري لعب فترة في نادي العين الإماراتي بعد اعتزالة بسبب التحاقة بكلية الهندسة بمصر.

طه إسماعيل

وُلد طه إسماعيل في 8 فبراير 1939 بالمعادى، وبدأ ممارسة اللعبة في شوارع الحي ثم التحق بالمدرسة الابتدائية في عام 1943 وانضم بعدها إلى النادي المصري القاهري وتألق بشكل لافت للنظر مع زميله ميمي الشربيني قبل أن يكتشفهما الاهلى لينضم إلى صفوف الشياطين الحمر عام 1951.

اتخذ نجم الأهلي السابق قراره باعتزال اللعبة وقرر التحول إلى العمل التدريبي وسافر نهاية عام 1967 إلى ألمانيا الشرقية للحصول على دورات تدريبية متقدمة في التدريب عاد بعدها ليتولى تدريب فريق بنها ولكنه لم يستمر أكثر من عام في منصبه.

مع بداية عام 1969 أعلن الشيخ طه أنه سيعود للملاعب وبدأ في إنقاص وزنه والعودة للتدريبات لاكتساب اللياقة البدنية ولكن توقف النشاط الرياضي في مصر لمدة تزيد عن خمس سنوات بسبب حرب الاستنزاف جعله يقرر اعتزال اللعب نهائيا في عام 1970.

طارق سليم

ولد طارق توفيق سليم يوم 15 يوليو 1937 وتوفى يوم 16 يوليو 2016 وهو لاعب كرة قدم مصري سابق، ونجل محمد سليم والسيدة زين الشرف والشقيق الأصغر لـ صالح سليم الرئيس العاشر للنادي الأهلي وعبدالوهاب سليم.

أعتزل طارق سليم كرة القدم عام 1965 بعد 17 عاما بقميص النادي الاهلي واتجه لمهنتة الأصلية فعمل كطيار حتي أصبح كبير الطيارين خلال عملة في الشركة الوطنية للطيران.

ميمى الشربينى

محمد عبد اللطيف الشربينى الشهير بميمي الشربيني من مواليد 26 يوليو 1938 هو مدافع سابق ومعلق رياضي شهير، لعب للنادي الأهلي المصري أكثر من 14 عاماً كما لعب للمنتخب المصري العسكري.

بدأ مشواره باللعب في صفوف النادي المصري القاهري عام 1953 حتى اكتشفه عبد المنعم البقال كشاف النادي الأهلي فضمه إليه ولعب في صفوفه ابتداء م 1957– 1958 وحتى اعتزاله موسم 1970 – 1971 وحقق درع الدورى 4 مرات وكأس مصر 3 مرات.

اتجه بعد اعتزاله إلى التدريب ثم إلى التعليق على المباريات ثم عمل بالتعليق في عدة قنوات .

عادل هيكل

حارس المرمى الدولي عادل هيكل من مواليد 23 مارس 1934 وتوفي يوم 22 سبتمبر 2018 وتولي حراسة عرين النادي الأهلي من عام 1947 وكان عمره وقتها 13 عاماً.

حصد عادل هيكل الكثير من البطولات الدولية مع المنتخب الوكنب والنادي الأهلي.

اعتزل عادل هيكل كرة القدم في عام 1969 بعد إصابته بخلع في الكتف الأيمن.