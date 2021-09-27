أشغال شاقة فى المصري استعدادا لانطلاق منافسات الكونفيدرالية الإفريقية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مرانا صباحيًا شاقًا بمشاركة جميع اللاعبين، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.



وأدى اللاعبون خلال تواجدهم في معسكر ببرج العرب تدريبات بدنية شاقة، تحت إشراف الدكتور صفي الدين عزوز مخطط الأحمال ويسعى الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة التونسي معين الشعباني، للارتقاء بالمعدلات البدنية للفريق استعدادا للدورى الجديد.



معين الشعباني، قرر رفع الحمل التدريبي بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية ويستعد المصري لخوض مباراة الموارد المائية الأوغندي المقرر لها أحد أيام 15، 16، 17 أكتوبر المقبل، في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وفى الإطار ذاته ، أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري ، أن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي ، لن تتمكن من المشاركة في الأدوار التمهيدية من كأس الكونفدرالية الإفريقية ".

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق : "تعاقدنا مع ثمانية لاعبين جدد استعداداً للموسم الجديد ، وفي مختلف المراكز ، مثل إسلام جمال و أحمد علاء مدافعي طلائع الجيش ، وعمرو مرعي و أحمد الشيخ نجما بيراميدز ، و إلياس الجلاصي صانع الألعاب التونسي ، بالإضافة إلى أسامة الجزار من إتحاد كلباء الإماراتي ، وغيرهم ، لكن لن يتمكن جميعهم من المشاركة في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية ، أمام فريق سلطة الدخل الأوغندي ".

في وقت سابق، عقد النادي المصري البورسعيدي، مؤتمرًا صحفيًا وذلك للإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي خلال الموسم الجديد.

وتولى معين الشعباني التونسي الإدارة الفنية لفريق النادي المصري، وتولى عبد الحليم علي موقع مدير الكرة، ونجح مجلس إدارة النادي المصري في عقد صفقات كبيرة مع لاعبين مصريين وأجانب.