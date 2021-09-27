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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط

وكيل تعليم دمياط يبحث استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد

صدى البلد

اجتمع اليوم عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مع موجهي عموم المواد الدراسية ومسئولي التنسيق بقاعة التدريب بديوان عام المديرية، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية، ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية، وباهر رزق مدير إدارة التوجيه الفني. 

 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الذي طالبت ببحث معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية ، لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام.

 

وتناول الاجتماع استعدادات تعليم دمياط لانطلاق العام الدراسي الجديد ومتابعة إجراءات العجز والزيادة في كل مادة دراسية وسبل مواجهة العجز في بعض الإدارات التعليمية. 

 

ووجه "وكيل وزارة"، الموجهين العموم بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكافة مدارس المحافظة والتطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم ٢٠٢ والخاص بإجراءات ندب ونقل المعلمين مع اتباع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام، وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل مع تجهيز وإعداد ملف خاص بالحالات الصحية والإنسانية لبعض المعلمين الراغبين في الندب والنقل والمدعمة بالمستندات الرسمية وعرضها على السلطة المختصة. 

 

كما وجه "عثمان" الحضور بمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليف هيئات تدريس للعمل بالتطوع بالمدارس التي بها عجز، مشيرا إلى أهمية قيام الموجه العام (بالتعاون مع زملائه الموجهين والمعلمين) بتحديد احتياجات تخصصه فى جميع المدارس.

 

 واختتم "وكيل الوزارة" الاجتماع بالتأكيد بالالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسئولية في العمل خلال تجهيز نشرات النقل داخل الإدارات التعليمية والتحلي بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة .

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دمياط وكيل تعليم دمياط استعدادات العام الدراسي الجديد الطلاب

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