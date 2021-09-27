جسور تستهدف وصول عدد المنتجات على الكتالوج الإلكتروني لـ 10 آلاف منتج

كشف المهندس أشرف سعيد العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد ” جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري –إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن استهداف الشركة وصول عدد المنتجات المتواجدة على الكتالوج الإلكتروني لنحو 10 آلاف منتج بحلول يناير 2022.

جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

وأوضح أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتعيين فريق عمل يضم 6 افراد ويسعى لزيادتهم لـ 11 فردا خلال الفترة المقبلة، مضيفا ان فريق العمل يقوم بعمل ترويج وتعريف للكتالوج ولقاءات مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية والغرف الصناعية.

وأضاف سعيد أن فريق العمل يقوم ايضا بمساعدة الشركات الصغيرة في التسجيل، منوها بأن هناك طفرة خلال الثلاثة أسابيع الماضية في عمليات تسجيل المنتجات.

وأشار إلى انه تم الانتهاء من تعيين 3 مديرين لإدارة 3 فروع خارجية وتدريبهم، وجاري الاتفاق مع 3 مديرين آخرين، حيث من المستهدف تشغيل 6 فروع في يناير في دول ” الكاميرون، غانا، السودان، دبي، الصين، فرنسا”.

ونوه سعيد بأن الشركة تقوم بتحديد مهام عمل المروجين والوسطاء مع تحديد العائد المرتبط بتنفيذ المهام المطلوبة منهم، لضمان قيامهم بأعمالهم وتحقيق المطلوب من زيادة الصادرات المصرية.